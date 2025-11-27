Suscríbete a
'Jesús de las Penas', la marcha que catapultó a Antonio Pantión a la eternidad

El músico y catedrático de piano en el Conservatorio Superior de Sevilla compuso en 1943 la obra que suena cada Lunes Santo en la calle Cardenal Cisneros cuando sale el Señor

Las Penas sublima lo clásico para celebrar su 150 aniversario y cerrar un año extraordinario

El Señor de las Penas, por San Isidoro en su procesión extraordinaria
Corría el año 1943. El Lunes Santo hispalense lo conformaban —por última vez, ya que el año siguiente se incorporaría la Vera Cruz— sólo tres cofradías. Aquel 19 de abril, la Banda Municipal de Sevilla, bajo la dirección del maestro Manuel Higuera, interpretó por ... primera vez tras el palio de la Virgen de los Dolores de San Vicente unos sones que desde entonces jamás se separarían de la hermandad que este año cumple 150. Los asistentes a aquel momento escucharon el estreno de 'Jesús de las Penas', la primera marcha de un tal Antonio Pantión Pérez, que dos décadas más tarde sería nombrado hermano de honor de la corporación.

