'Jesús de las Penas', la marcha que catapultó a Antonio Pantión a la eternidad

Corría el año 1943. El Lunes Santo hispalense lo conformaban —por última vez, ya que el año siguiente se incorporaría la Vera Cruz— sólo tres cofradías. Aquel 19 de abril, la Banda Municipal de Sevilla, bajo la dirección del maestro Manuel Higuera, interpretó por ... primera vez tras el palio de la Virgen de los Dolores de San Vicente unos sones que desde entonces jamás se separarían de la hermandad que este año cumple 150. Los asistentes a aquel momento escucharon el estreno de 'Jesús de las Penas', la primera marcha de un tal Antonio Pantión Pérez, que dos décadas más tarde sería nombrado hermano de honor de la corporación.

La ópera prima de Pantión se escribió en Madrid, donde el músico se encontraba terminando sus estudios. Mucho antes, cuando ingresó como hermano en tiempos de la reorganización de la cofradía, dedicó a la misma las coplas para el quinario del Señor de las Penas con letra de Manuel Gómez Álvarez-Franco que actualmente mantiene la hermandad. Pero esto era diferente. Pantión, sin saberlo, iba a crear la partitura que se convertiría rápidamente en la banda sonora del Lunes Santo en San Vicente y en su obra más célebre y atemporal hasta el punto de eclipsar a todas las que vinieron después.

El 25 de febrero de 1943 terminó de componer en la capital de España la singular marcha, entre cuyas inspiraciones se encuentra una composición de carácter fúnebre que había realizado en sus colaboraciones con el NO8DO. La obra llegó después de que hermanos suyos de las Penas le pidieran de forma reiterada que dedicase una marcha procesional a la hermandad, para lo cual tomó como referencia el patetismo del pasaje representado por su titular cristífero y el recuerdo de los Lunes Santos en las inmediaciones de la parroquia.

La siguiente marcha de Pantión, que no fue un compositor especialmente prolífico, está firmada doce años más tarde. Es 'Nuestra Señora de Montserrat'. Después llegaron otras que siguen sonando en nuestra Semana Santa, como 'Santísimo Cristo de las Siete Palabras' o 'Nuestra Señora de Guadalupe'. Todas sus marchas, a excepción de 'Jesús de las Penas', fueron escritas entre 1955 y 1973, un estrecho margen de tiempo, si bien sólo fueron once las piezas que llegaron después de su obra maestra.

Dos marchas para las Penas

Entre esas piezas se encuentra también 'Tus Dolores son mis Penas', escrita en 1970 y dedicada a la titular mariana de la corporación de San Vicente después de que una camarera de la Virgen se la pidiera a Pantión. El éxito por su primera marcha ya le precedía. Los sones insperables cada Semana Santa del paso de palio estuvieron presentes el pasado sábado con el propio Señor, tras el que sonaron en la plaza del Salvador y de nuevo instantes antes de su recogida.

Aunque 'Tus Dolores son mis Penas' también se ha convertido en otro de los himnos de la hermandad y tiene cabida en todo repertorio solemne o fúnebre que se precie, la popularidad de 'Jesús de las Penas' desde hace décadas es tal que basta escuchar las tres primeras notas para que cualquier cofrade la reconozca al vuelo y se transporte de forma inexorable a la calle Cardenal Cisneros, donde suena cada año durante la salida de la devota imagen de Cristo caído.

Este mes de noviembre, por el siglo y medio de historia de la hermandad, los inconfundibles sones interpretados por la banda de Tejera también han vestido de gala al Señor de las Penas no una, sino tres veces: en el Buen Suceso, en la basílica del Gran Poder y ya en la noche cerrada de una parroquia de San Vicente en la que suena mejor que en ninguna otra parte la más atemporal de las marchas de Pantión.