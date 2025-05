Jesús Despojado niega haber puesto «ningún tipo de impedimento ni mucho menos de boicot» a los candidatos a las elecciones

La junta de gobierno de Jesús Despojado ha emitido un comunicado a modo de respuesta a las acusaciones de boicot vertidas por uno de los candidatos a las elecciones de la corporación del Domingo de Ramos del próximo 24 de junio, Manuel Vicedo, negando los hechos denunciados por el ex hermano mayor.

En la información compartida por la hermandad, se afirma que se están siguiendo «de forma escrupulosa y rigurosa las prescripciones de las normas diocesanas para las hermandades y cofradías«, de forma que la comisión electoral ha desarrollado su labor »de manera absolutamente independiente, eficaz e intachable«, respetando además los plazos establecidos.

También señalan que los requisitos que debían reunir los candidatos junto con sus candidaturas, así como la documentación requerida, «están claramente especificados en las normas anteriormente citadas», habiendo estado la comisión electoral pendiente durante todo el proceso de detectar posibles «errores materiales».

Sin embargo, no consideran que la diferencia entre una declaración jurada y otra no jurada sea un error material, ya que la diferencia entre ambas «es meridianamente clara», suponiendo la declaración jurada «una responsabilidad muy superior a la no jurada y, en caso de resultar falsa, sus consecuencias son más graves».

La junta destaca que «en ningún momento y en ninguna circunstancia, se ha puesto ningún impedimento y, mucho menos, se ha boicoteado la presentación de ningún candidato a las elecciones«, correspondiendo la responsabilidad sobre la documentación aportada a cada uno de los candidatos. Concluye el comunicado apostillando que «el cumplimiento de la legalidad no puede entenderse, jamás, como la puesta de obstáculos a nadie».