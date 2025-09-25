Javier Martín: «No renunciaremos a lograr hacer estación de penitencia a la Catedral

La Milagrosa celebra cabildo general de elecciones en la jornada del 25 de septiembre a la que concurre una sola candidatura que está encabezada por Javier Martín Guerrero, actual diputado mayor de gobierno. ABC de Sevilla ha estado con el candidato para contar su proyecto.

¿Por qué se presenta a hermano mayor?

Ya la sola palabra hermano mayor me inspira un respeto absoluto. La idea se fraguó en una conversación mantenida hace años con mi hermano mayor, Javier Fernández de Martos, en la que hablamos sobre el futuro. El apoyo recibido en aquellos momentos, tanto de él como de otros oficiales de Junta, hizo que no me lo pensara demasiado. Soy un cofrade rancio y, aunque suene a retórica, los cristianos y cofrades estamos para servir allí donde se nos llame, siempre al servicio de nuestras hermandades y cofradías, dentro del ámbito de la iglesia.

¿Cómo se encuentra la hermandad de la Milagrosa?

La hermandad de la Milagrosa está muy viva y en constante crecimiento. Somos una corporación joven, con unos hermanos llenos de ilusión y muchas ganas de trabajar.

¿Cuáles son las principales propuestas de su proyecto?

Al ser una hermandad joven, tenemos un gran número de proyectos por delante. La caridad nos preocupa especialmente y debe ser un pilar en el que innovar, buscando nuevas formas de llegar a los más desfavorecidos.

La formación, en mi opinión, también debe ser una prioridad, sobre todo entre los más jóvenes. Los veo, muchas veces, perdidos y con un aire marcadamente materialista.

En cuanto al patrimonio, la candelería del paso de palio debe ser uno de nuestros principales objetivos, tanto por su importancia estética como por la salud de nuestros priostes, que cada año se las ven y se las desean para montarla.

Tampoco olvidamos la necesidad de una futura casa de hermandad, que permita descargar un poco a nuestra parroquia. En este sentido, hay que agradecer a don José Antonio Plata, nuestro director espiritual, que siempre nos abre las puertas de la parroquia para desarrollar nuestra vida de hermandad.

En líneas generales, la hermandad crece al mismo ritmo que la cofradía, y son muchos los frentes que ilusionan a cada uno de nuestros hermanos.

¿Considera que habría algo que cambiar en la hermandad?

Las hermandades están en continuo cambio, adaptándose a la sociedad actual. Se equivoca quien diga que no están sujetas a transformaciones constantes y dinámicas.

Si no fuera así, ¡pobres de nosotros!

¿Sigue usted considerando que la hermandad debe realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral?

Por supuesto, y no renunciaremos a ello. Todas las hermandades, tanto las de larga tradición como las de reciente fundación, aspiran a lo mismo.

La clave está en buscar fórmulas eficaces y en que la solidaridad impere entre todas. Ese es el camino a seguir.

Y el asunto del reparto del dinero de las sillas ¿Ve qué debe ser más equitativo?

Sin ninguna duda. Creo que todos debemos trabajar para ello, teniendo en cuenta también a nuestras hermandades de gloria y sacramentales, que se reinventan año tras año para poder subsistir.

Un mensaje a los hermanos de la Milagrosa

Seguir el camino que iniciamos, desde la unidad y siempre desde la humildad por bandera.