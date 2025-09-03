Javier Martín Guerrero, único candidato a hermano mayor de la Milagrosa

La Milagrosa es una de las hermandades que celebrará cabildo general de elecciones en el presente mes de septiembre, concretamente el día 25, en las vísperas de los cultos en honor a la Virgen del Rosario.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, Javier Martín Guerrero, es el único candidato presentado para presidir la hermandad de la Milagrosa. Es el actual diputado mayor de gobierno, desempeñando esta labor en los últimos nueve años como corporación penitencial y ocho como agrupación parroquial.

En la carta dirigida a los hermanos, comenta que su llegada a la hermandad se produjo de la mano del actual hermano mayor, Francisco Javier de Martos, con quien ha colaborado estrechamente durante todos estos años «en la construcción de una cofradía con identidad, estilo y presencia en la calle, como si de una corporación con décadas de historia se tratase».

El candidato, en la carta emitida, indica que su vida cofrade se inició de la mano de sus padres en el barrio de Nervión, ingresando desde pequeño en la hermandad de la Sed. Con el paso de los años, sus devociones se fueron ampliando al Sagrado Corazón de Jesús y, posteriormente, a la hermandad de la Amargura, el Museo, la Anunciación de Juan XXIII y la Pura y Limpia.

