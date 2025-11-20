Javier Díaz del Junco, pregonero universitario 2026

La junta de gobierno de la hermandad de Los Estudiantes, reunida en cabildo de oficiales en la noche de este miércoles 19 de noviembre de 2025, ha acordado la designación de Javier Díaz del Junco, estudiante de 4º curso del Grado de ... Derecho de la US, como pregonero universitario de la Semana Santa de Sevilla de 2026, cita que alcanza su quincuagésima edición. Asimismo, se ha nombrado a la artista Nuria Barrera para realizar el cartel del pregón universitario de 2026.

La proclamación del pregonero universitario y la presentación del cartel anunciador tendrán lugar en las dependencias de la hermandad el próximo 3 de febrero. El pregón universitario de la Semana Santa de 2026 se celebrará el próximo 17 de marzo, martes previo al Domingo de Pasión, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

El año próximo se cumplirá la quincuagésima edición del pregón universitario de la Semana Santa de Sevilla, instaurado en 1973 por el entonces hermano mayor Ricardo Mena-Bernal Romero y pronunciado en aquella su primera ocasión por Enrique Henares Ortega.

Javier Díaz del Junco

Nacido en Sevilla el 4 de julio de 2004, Díaz del Junco es hermano de la Soledad de San Buenaventura, donde en la actualidad participa activamente en su grupo joven y cada Viernes Santo en la estación de penitencia como costalero. También es costalero de la Hermandad de la Humillación, en Camas. Pertenece a los grupos de su antiguo colegio, el Claret, como agente de pastoral juvenil (APJ) impartiendo catequesis. En el terreno literario, pronunció el Pregón de la Semana Santa del Claret en el año 2022 y el de la Semana Santa de su Hermandad de la Soledad de San Buenaventura en el año 2025.

Nuria Barrera

La prestigiosa pintora Nuria Barrera nació en 1972 en Carmona, aunque reside en Sevilla desde hace décadas. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, formación que cursó entre 1991 y 1996, especializándose en Restauración y Conservación de Obras de Arte.

Artista consolidada en el ámbito de la pintura sacra y cofrade, destaca por el tratamiento de la luz como eje central de su obra, convirtiéndola en un sello inconfundible de su estilo, siendo muy personal y característico el empleo del color azul.

Su trayectoria en la cartelería religiosa es extensa y prestigiosa: autora del cartel de Semana Santa de la hermandad de la Macarena (2011), la bendición de la basílica del Cachorro (2012), el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla (2013), encargado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, y el inolvidable cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla (2017).

Ha realizado también obras para efemérides tan señaladas como el 75 aniversario de la hermandad de la Paz (2014), el 625 aniversario de los Negritos (2018), el cartel de la Semana Santa de Triana-Los Remedios (2018) o el del Día de la Virgen de los Reyes (2019). Su último gran encargo ha sido el cartel del L Pregón de la Esperanza, a petición de la hermandad de la Trinidad.

La proyección de Nuria Barrera traspasa fronteras. Su obra se extiende por toda la geografía andaluza y el territorio nacional. Y más allá de nuestras fronteras, se han exhibido obras suyas en Nueva York, Los Ángeles, México D.F., Londres, París, Múnich, Berlín, Roma, Dubái o Bruselas. Ha participado en exposiciones tan relevantes como Círculo de Pasión del Círculo Mercantil, Reflejos de Murillo o Universo Amarguras, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la pintura religiosa contemporánea.