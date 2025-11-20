Suscríbete a
+Pasión

pregón

Javier Díaz del Junco, pregonero universitario 2026

Nuria Barrera será la encargada de realizar el cartel

Javier Díaz y Nuria Barrera
Javier Díaz y Nuria Barrera hdad.

Pasión en Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La junta de gobierno de la hermandad de Los Estudiantes, reunida en cabildo de oficiales en la noche de este miércoles 19 de noviembre de 2025, ha acordado la designación de Javier Díaz del Junco, estudiante de 4º curso del Grado de ... Derecho de la US, como pregonero universitario de la Semana Santa de Sevilla de 2026, cita que alcanza su quincuagésima edición. Asimismo, se ha nombrado a la artista Nuria Barrera para realizar el cartel del pregón universitario de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app