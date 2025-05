Ismael Vargas: «El momento clave fue cuando se rompió el protocolo de las vallas y la gente pudo acercarse al Cachorro»

El Cachorro ya recibe la visita de los sevillanos en su altar después de más de diez días fuera por su viaje a Roma, donde recibió culto en la basílica de San Pedro del Vaticano y presidió la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías. ... Su capataz, Ismael Vargas, atiende a ABC en un tranquilo rincón de Triana cercano a la calle Castilla mientras sigue procesando todo lo vivido en Roma al comandar el paso del Cristo de la Expiración.

Este excepcional acontecimiento ha sucedido justamente cincuenta años después de que el histórico capataz sevillano creara la primera cuadrilla de hermanos costaleros del Cachorro siendo sólo un chaval. Desde entonces, ha estado al frente de la misma de forma ininterrumpida, ostentando el récord de longevidad como capataz titular de un paso en Sevilla. Con 71 años y tras haber superado una operación de espalda el pasado 5 de febrero, Vargas se siente aún con fuerza para seguir con el martillo del crucificado trianero.

—¿Sigue tratando de asimilar todo lo ocurrido en Roma la pasada semana?

—Sí. Creo que no somos conscientes todavía de lo que acabamos de vivir. Lo iremos asimilando poquito a poco, porque han sido muchas vivencias, una experiencia muy bonita, y es la única vez que nos va a ocurrir esto en la vida. Poco a poco nos iremos dando cuenta de lo que hemos vivido en Roma.

—Antes de que se anunciase todo esto, ¿se podía imaginar que iba a vivir algo tan excepcional como ponerse al mando del paso del Cachorro en una procesión por Roma?

—No, no me podía imaginar esto ni por asomo. Cuando saltó la noticia, incluso pensé que no llegaría a este fin. No creía que llegase. Pero bueno, han ido ocurriendo cosas y, con todas sus trabas y lo que ha pasado con el fallecimiento del Papa Francisco, al final todo se ha resuelto favorablemente, ha seguido adelante y verdaderamente se hizo realidad lo que se habló en un principio.

—¿Cómo fue la procesión y con qué se queda?

—Me quedo con todo. No tengo un momento especial. Hubo una marcha, en el recorrido de vuelta, muy bonita y significativa, que ha gustado mucho a la gente. Fue cuando se le tocó 'Amarguras' al Cristo frente al Coliseo, y sí, verdaderamente fue una chicotá muy bonita. Pero es que a mí todas las chicotás con el Cachorro me parecen bonitas. Para quien no lo viva tan directamente como yo, puede parecer que aquello fue algo especial. Para los que verdaderamente la estamos haciendo, la estamos viviendo y hacemos tantas y tantas chicotás bonitas, es una más. La hicimos con mucha emoción porque vino después de un respiro que dimos tras aquel achuchón que pegamos con la lluvia. Tuvimos una parada un poquito más prolongada porque no podíamos andar por las hermandades que llevábamos delante. Tras ese breve descanso, levantamos al Señor y sonó la marcha, y la verdad es que se hizo muy relajadita y muy bien. La gente estaba muy animada, se vino arriba y lo disfrutamos mucho.

—No puede decirse que el Cachorro no esté acostumbrado a lidiar con el agua, pero entiendo que habría un momento de ciertos nervios cuando empezó a llover allí en Roma.

—Sí. Evidentemente, cuando empieza a llover siempre hay ese momento de nervios. Se descompone un poco todo porque, aunque estemos en Sevilla, rápidamente se disparan las alarmas, y hay que empezar a ver cuál es el sitio más cercano, dónde podría caber, dónde no podría caber. Es una cosa normal que ocurre cuando llueve. Además, como tenemos la mala suerte de que nos ha caído tantas veces agua, ya estamos un poco preparados. No nos alarma en demasía. El problema allí es que no teníamos dónde cobijarnos. En Semana Santa en Sevilla, hay muchísimos sitios donde puedes meterte, pero en el recorrido de Roma no. Fue un chaparroncito importante. Lo bueno es que no se alargó demasiado, que fue cortito.

—¿La idea cuando se empezó a acelerar el paso sin tener sitio para refugiarse era seguir hasta la carpa?

—Claro, la idea era seguir, seguir y seguir, pero tampoco podíamos, porque las hermandades que iban delante de nosotros no parecían tener mucho interés. Si no llega a escampar, habríamos llegado al tinglao del tirón, porque esos son momentos en los que el costalero, llevado por la emoción, se viene arriba, y la gente también anima, te da esa fuerza y ese calor. Ya teníamos a la gente cerca del Señor, se rompió el protocolo aquel de las vallas y se pudo acercar a su Cachorro. Eso al costalero lo lleva en volandas y llega hasta donde tenga que llegar, porque ahí no notas el peso del paso.

—La procesión fue bastante diferente a como las entendemos en Sevilla por distintos factores, como los aforamientos, pero, aun así, el público arropó hasta el final al Señor.

—Claro, aquello estaba planteado con muy buena organización, pero alejaba un poco al público de lo que es nuestra forma de vivir la Semana Santa. Era un recorrido con un fondo muy bonito, espectacular, pero muy frío, porque allí no están acostumbrados a estas cosas, no viven esto de la misma manera que lo vivimos nosotros, con ese calor y ese sentido que le damos los sevillanos a nuestra Semana Santa. Por eso creo que el verdadero momento, tanto para el costalero como para la hermandad, fue cuando se rompió el protocolo de las vallas y la gente se desbordó y vino a acompañar de cerca al Cachorro, que es lo que estaba deseando hacer.

—Este año se cumplen cincuenta desde que creó la primera cuadrilla de hermanos costaleros del Cachorro No había mejor ocasión para celebrarlo que en Roma.

—Por supuesto. Saqué al Señor por primera vez con 21 años. Era un chaval recién licenciado. Ahora, con 71, se han cumplido los cincuenta años en un marco incomparable que no vamos a volver a vivir más. Ha sido un regalo de cumpleaños muy bonito. Y allí soplé las velas, claro.