Isidoro Reina Domínguez, nuevo hermano mayor del Rocío de Sevilla Sur

Estos son los hermanos que conformarán la nueva junta de gobierno del Rocío de Sevilla Sur:
Hermano mayor: Isidoro Reina Domínguez
Teniente de hermano mayor: Jorge David Buzón Augusto
Consiliario: Rodulfo Jesús Rivera Augusto
Fiscal: José Antonio Ochavo Hidalgo
Mayordomo primero: Francisco Javier Fernández Borrego
Mayordomo segundo: José Antonio Martín Orgaz
Tesorera: Rocío Ceballos Aguilar
Secretario primero: Daniel Moreno Pérez del Villar
Secretario segundo: Santiago José García García
Priostes: Rafael Jesús Muñoz Mateos y Rafael Flores Rodríguez
Alcalde de carretas primero: Antonio Augusto Borrego
Alcalde de carretas segundo: Isidoro Reina Teba
Alcalde de carretas tercero: Daniel Santos Fernández
Diputado de cultos y formación: Jesús García Chamizo
Diputado de acción social: José Antonio Torrado Cides
Diputada de juventud: María Victoria Reina Teba
