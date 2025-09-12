La Inmaculada de Castilleja y la Sangre de Gerena salen en procesión extraordinaria este sábado

Sevilla se adentra en un fin de semana verdaderamente extraordinario. El curso cofrade comienza fuerte tanto en la capital hispalense como en la provincia, donde este sábado 13 de septiembre saldrán de forma extraordinaria tanto la Inmaculada Concepción de Castilleja de la Cuesta como la Virgen de la Sangre de Gerena por distintas celebraciones.

Muy cerca de la capital andaluza, subiendo la cuesta del Caracol, esperan engalanadas las calles de Castilleja de la Cuesta con motivo de los 625 años de devoción concepcionista en la localidad. La hermandad de la calle Real se encuentra inmersa en la celebración de esa efeméride con un amplio programa de cultos cuyo acto central es la procesión triunfal de la Inmaculada este sábado sobre su paso de salida.

Hay varios estrenos, como la restauración de la nube procesional y los seis ángeles barrocos del siglo XVIII que figuran en la ráfaga de la Virgen, así como las labores conservativas a las que han sido sometidos los dos serafines que porta en sus plantas, todo ello llevado a cabo por Chaves Borrego Conservación y Restauración. También lucirá por primera vez unos puños de encaje de punto a la aguja y una antigua pulsera barbada en oro con tres monedas, dos isabelinas y una del Rey Jorge V y San Jorge.

La Inmaculada de Castilleja en su altar de triduo extraordinario Hermandad

La procesión de la patrona de Castilleja dará comienzo a las 20.00 horas y discurrirá por la calle Real, Manuel García Junco, Enmedio, Lepanto, plaza de Santiago, calle Convento, Real y entrada a las 01.00 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música de la Cruz Roja, como cada Domingo de Resurrección.

Estampas de antaño en Gerena

Por otro lado, en el municipio de Gerena también están de fiesta. La hermandad de la Vera-Cruz celebra este sábado la imposición de la medalla de la villa a la Virgen de la Sangre, lo que además supone la apertura del año de su coronación canónica, que culminará el 12 de septiembre del año que viene con la imposición de la corona por parte del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

La imagen saldrá en procesión extraordinaria muy enjoyada y en el paso de gloria en el que lo hacía antaño, recuperado para la ocasión. Por tanto, recreará estampas añejas. Acudirá al Ayuntamiento, donde le será impuesta la medalla de la villa, y posteriormente visitará todas las sedes canónicas de las hermandades del pueblo. Tras la Virgen de la Sangre pondrá sus sones la Banda de Música Municipal de Gerena.

La salida de la iglesia de San Benito Abad está prevista a las 19.30 horas, discurriendo por las calles Cristo de la Vera-Cruz, La plaza y plaza de la Constitución, con la llegada al Ayuntamiento a eso de las 20.15 horas. Desde allí, seguirá por la calle La iglesia, la parroquia, calle La iglesia, la capilla de la Soledad, Capataz José Manuel Mora, Ramón y Cajal, plaza de la Constitución, Cristo de la Vera-Cruz, callejilla de los Canarios, Blas Infante, La lonja, Pintor Pablo Picasso, Alcalde Manuel Vega Tabares, Hermanos Machado, Cristo de la Vera-Cruz y entrada sobre las 01.00 horas.