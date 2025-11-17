Suscríbete a
imaginería

El imaginero Manuel Martín Nieto exporta a Austria el crucificado de la Misericordia

La obra, tallada en cedro real y policromada al óleo, presenta a un Cristo vivo que busca el encuentro directo con el fiel

Cristo de la Misericordia de Martín Nieto jorge cabrera
M. J. R. Rechi

El imaginero - escultor Manuel Martín Nieto continúa exportando imágenes fuera de nuestras fronteras. Esta vez se trata de un crucificado con la advocación de la Misericordia destinado a Austria. La obra está realizada a tamaño natural, con unas dimensiones de 1, ... 70 metros, y ha sido tallada en madera de cedro real, incluida la cruz.

