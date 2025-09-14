Suscríbete a
La imagen. Las Aguas vuelven al cauce

Este sábado sus imágenes regresaron al antiguo convento de San Jacinto para suturar definitivamente la llaga.

La hermandad vuelve a Triana
SEVILLA

En unos tiempos en los que a casi todo se le califica como histórico, no habría adjetivos para definir los días que está viviendo la hermandad de las Aguas. El jueves con la mudá del paso se cerró una herida abierta hace 83 años cuando ... salió de San Jacinto con lo puesto. Y este sábado sus imágenes regresaron al antiguo convento para suturar definitivamente la llaga. La vida de las hermandades se escribe así, con alegrías y tristezas. Ayer, 275 años de historia quedaron resumidos en la templada tarde de este sábado casi postrero del verano cuando Las Aguas regresaron a su cauce.

