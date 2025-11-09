Suscríbete a
La imagen. El tío Paco y su sobrino.

Paquili y el Ministro Urtasun rememoraron en la gala de los artistas aquella pareja de los lunes de Radio Sevilla, el Tío Pepe y su sobrino.

El presidente del Gremio de Arte Sacro y el Ministro de Cultura
José Cretario

SEVILLA

El presidente de los artesanos, de broma, le dijo a Urtasum sobrino. Y el Ministro de Cultura en su intervención calificó a Paquili como tito. Son como la reencarnación de aquella mítica pareja de Radio Sevilla y el botón de muestras del buen ambiente de ... la Gala de los Arfe celebrada esta semana. Ernest Urtasum mostró mucho interés en entregar el galardón al hermano mayor de la Esperanza de Triana, premio otorgado por la apuesta que ha hecho esta hermandad bajo el mandato de Sergio Sopeña por el Patrimonio de calidad frente a las baratijas por las que se decantan otros.

