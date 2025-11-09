La imagen. El tío Paco y su sobrino.

El presidente de los artesanos, de broma, le dijo a Urtasum sobrino. Y el Ministro de Cultura en su intervención calificó a Paquili como tito. Son como la reencarnación de aquella mítica pareja de Radio Sevilla y el botón de muestras del buen ambiente de ... la Gala de los Arfe celebrada esta semana. Ernest Urtasum mostró mucho interés en entregar el galardón al hermano mayor de la Esperanza de Triana, premio otorgado por la apuesta que ha hecho esta hermandad bajo el mandato de Sergio Sopeña por el Patrimonio de calidad frente a las baratijas por las que se decantan otros.

El presidente del Gremio le dijo al Ministro que necesitaban su ayuda para solventar los problemas de los artistas Andrés cobos Paquili le entregó a Urtasum el barro de un San Isidoro obra de José María Leal ANDRÉS COBOS

