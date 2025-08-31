La imagen. La sonrisa de Jesús

La Inteligencia Artificial se puede utilizar para muchas cosas. Para crear esperpentos o como herramienta novedosa para los investigadores. Como un nuevo paso en los estudios que desde hace décadas viene realizando Juan Manuel Miñarro sobre la sábana santa, el catedrático e imaginero ha utilizado estas herramientas como un paso más en su trabajo. El ChatGpt 5, en su versión profesional le ha permitido obtener el rostro del crucificado en distintas facetas de las expresiones humanas utilizando la tecnología no como divertimento sino como una parte más del trabajo. Recuérdese que el escultor fue el primero que talló la imagen de quien se cree que es Jesús de Nazaret en tres dimensiones y después proyectó el rostro que debió tener tomando como referencia la impresión de la sábana que es la imagen que vemos a continuación.

El proceso realizado por Miñarro recoge primero las diferentes fases de naturalización pictórica y después la realista realizadas a partir de la fotografía de esta escultura de Cristo. El objetivo ha sido mantener la morfología original de la obra y dotarla de un aspecto realista, primero con una interpretación al óleo y posteriormente con ajustes más fotográficos y fieles a los rasgos de la escultura. En la fase realista Miñarro ha podido generar distintas versiones del mismo rostro, manteniendo la morfología, cabello, barba e iluminación, y variando únicamente la expresión en varios grados. La primera sería de una emoción distinta al dolor, después el rostro neutro, en la tercera imagen el hombre de la síndone aparece con una sonrisa insinuada y en la última con una sonrisa más marcada.

