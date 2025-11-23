La imagen. Ya queda menos

El reloj de la espera se acerca a la hora en punto. De aquí a nada la Macarena volverá a encontrarse con los suyos tras estos meses en los que Pedro Manzano la ha sometido quizá al proceso de restauración más importante de su reciente ... historia, más incluso que aquella intervención de 1978. Un grupo de hermanos y devotos recibe cada noche una foto que acompaña una vigilia virtual que haga más corto este tiempo. Entre ellas esta tan poco conocida en la que se comprueba que a la Esperanza solo le hace falta su rosto- esa cara en La Campana- para estremecer al mundo. Nada más. Y nada menos.

