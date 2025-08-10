Suscríbete a
La imagen. La novena

Este año en el Trascoro avanzan las manecillas de agosto. La Patrona de Sevilla espera su día 15.

Altar de la novena de la Virgen de los Reyes
José Cretario

SEVILLA

Eran las citas de un verano antiguo. Los abanicos parecían los favelos de la corte de un papa de antes del concilio. Los medios lutos, la rebeca para cuando agosto enfriaba el cuerpo y también el rostro, el olor a colonia intensa y añeja... La ... novena era la cita para quien no se iba a la playa o para quien prefería quedarse y rezarle nueve días a la Patrona. En el Trascoro, un escenario distinto y más bello si cabe que el habitual, con los mármoles, los jaspes, el bronce, y el cuadro sienes de la Virgen de los Remedios avanzan las manecillas de agosto. La Patrona de Sevilla espera su día 15.

