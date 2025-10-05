La imagen. Navega la Esperanza

Probablemente para muchos trianeros que se fueron tiempo atrás a la barriada de la Oliva o a las 3000 viviendas, el de ayer fue el día más importante de sus vidas. Jamás hubieran imaginado que su Virgen iba a ir a verles. La gente de ... los corrales cuyo comedor presidía la foto de la Virgen en blanco y negro, con la toca de volantes, la corona de Medina y el velo de novia de Carmelita la de Cantero regresa a sus vidas, entra en sus hogares, va a visitarles. La Misión de la Esperanza tiene como objetivo aliviar las penas de mucha gente. Pero también el de regalar a los antiguos vecinos el gesto de un amor imperecedero.

Semana Santa de Sevilla