La imagen. Navega la Esperanza

La Virgen llegó a las casas cuyo comedor presidía la foto de la Virgen en blanco y negro, con la toca de volantes, la corona de Medina y el velo de novia de Carmelita la de Cantero

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza en las Letanías
La Esperanza en las Letanías JAVIER BLANCO
Probablemente para muchos trianeros que se fueron tiempo atrás a la barriada de la Oliva o a las 3000 viviendas, el de ayer fue el día más importante de sus vidas. Jamás hubieran imaginado que su Virgen iba a ir a verles. La gente de ... los corrales cuyo comedor presidía la foto de la Virgen en blanco y negro, con la toca de volantes, la corona de Medina y el velo de novia de Carmelita la de Cantero regresa a sus vidas, entra en sus hogares, va a visitarles. La Misión de la Esperanza tiene como objetivo aliviar las penas de mucha gente. Pero también el de regalar a los antiguos vecinos el gesto de un amor imperecedero.

