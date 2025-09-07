Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Dos muertos y un herido grave en un tiroteo en Carmona

GOTA A GOTA

La imagen. Todo empieza de nuevo

La Semana Santa, es un ejercicio de precisión absoluta para que la fe se convierta en Arte.

Así de justo entra el paso del Soberano Poder en la Parroquia de San Gonzalo
Así de justo entra el paso del Soberano Poder en la Parroquia de San Gonzalo ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Septiembre es una vuelta a empezar. La rueda de la vida nos coloca nuevamente al principio del tiempo que nos conducirá a otra Semana Santa. Antes de que nos demos cuenta, los pasos van a estar como este de San Gonzalo, entrando en el templo para aguardar la llegada del Lunes Santo. Un paso que, como la vida, desafía los elementos cuando cruza una puerta tan justa como la que vemos.. La Semana Santa, como la maniobra que dirige Manuel Garduño, es un ejercicio de precisión absoluta para que la fe se convierta en Arte. Septiembre nos pone al principio de todo.

La imagen. Todo empieza de nuevo

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app