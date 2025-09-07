La imagen. Todo empieza de nuevo

Septiembre es una vuelta a empezar. La rueda de la vida nos coloca nuevamente al principio del tiempo que nos conducirá a otra Semana Santa. Antes de que nos demos cuenta, los pasos van a estar como este de San Gonzalo, entrando en el templo para aguardar la llegada del Lunes Santo. Un paso que, como la vida, desafía los elementos cuando cruza una puerta tan justa como la que vemos.. La Semana Santa, como la maniobra que dirige Manuel Garduño, es un ejercicio de precisión absoluta para que la fe se convierta en Arte. Septiembre nos pone al principio de todo.

