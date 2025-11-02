La imagen. Decíamos ayer...

Después de ver el paso del Museo con el Stabat Mater de antaño (desde 1921 no se veía así) hay hermanos tan impactados que no sabrían decantarse por seguir así o volver a lo cotidiano. Seguro que esto es solo una raya en el agua ... por la conmemoración del 450 aniversario fundacional. Pero quedará para el deleite de las actuales generaciones. No hay nada en el paso (canastilla, orfebrería, candelabros de la Cena de Jerez, monte, arcángeles, faldones, aspecto de la Virgen) que no provoquen un éxtasis continuado a quien lo contemple. Y lo más importante, las tallas se potencian la una a la otra cuando aparecen juntas tal y como fue concebido el conjunto. Ayer es hoy. Ojalá que también sea mañana.

Para recrear esta imagen, se han contado con los candelabros del paso de la hermandad de la Cena de Jerez. El Señor lleva las nuevas potencias de estilo barroco ejecutadas por Joaquín Ossorio, así como el juegos de casquillos e Inrri con el que procesionaba antiguamente. La Virgen de las Aguas se presenta con la saya más antigua con la que cuenta en su ajuar, y con la que procesionaba a los pies del Señor. Al taller de Joaquín Ossorio se deben también la diadema y el puñal ,que recrean las piezas originales del siglo XIX. Luce tocado de tul bordado en hojilla de plata de finales del siglo XIX, así como el manto cedido para la ocasión por la hermandad de la Quinta angustia de Sevilla. El paso del Museo DANI PALACIOS

