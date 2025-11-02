Suscríbete a
GOTA A GOTA

La imagen. Decíamos ayer...

No hay nada en el paso (canastilla, orfebrería, candelabros de la Cena de Jerez, monte, arcángeles, faldones, aspecto de la Virgen) que no provoquen un éxtasis continuado a quien lo contemple

El Stabat Mater del Museo
El Stabat Mater del Museo
José Cretario

SEVILLA

Después de ver el paso del Museo con el Stabat Mater de antaño (desde 1921 no se veía así) hay hermanos tan impactados que no sabrían decantarse por seguir así o volver a lo cotidiano. Seguro que esto es solo una raya en el agua ... por la conmemoración del 450 aniversario fundacional. Pero quedará para el deleite de las actuales generaciones. No hay nada en el paso (canastilla, orfebrería, candelabros de la Cena de Jerez, monte, arcángeles, faldones, aspecto de la Virgen) que no provoquen un éxtasis continuado a quien lo contemple. Y lo más importante, las tallas se potencian la una a la otra cuando aparecen juntas tal y como fue concebido el conjunto. Ayer es hoy. Ojalá que también sea mañana.

