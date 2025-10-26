La imagen. Cambio de hora

La Esperanza de Triana en San Jacinto es algo más que una deuda que se salda después de 63 años. Es un cambio de la hora, un viaje al tiempo en el que Triana era el pueblo que había más allá del puente. Ves a ... la Virgen como en las postales iluminadas antiguas y escuchas el pito de la Hispano Aviación que sonaba varias veces al día. Y oyes la voz de Anita Ruesga pidiendo dinero para un traje de la Virgen. Un frío antiguo acompaña la presencia breve de la Esperanza en San Jacinto. Breve pero poderosa e inmensa. Por consolarnos, diremos que suficiente como para hacernos regresar a los días azules y al sol de la infancia.

