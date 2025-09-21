La imagen. Las Aguas de Triana

Desde el Lunes Santo de 1942, 6 de abril, no se vivía una jornada así. Al igual que aquel día, el paso, en este caso el nuevo, salió de San Jacinto en una jornada para la Historia. Adornado de flores por Mendoza, lucía magnífico. Y ... la Virgen del Mayor Dolor con la saya de las cadenas recuperada por Sánchez de los Reyes y bordada por Joaquín Salcedo. Pero lo que resultó más excepcional fue la grandiosidad que adquirió el paso bajo la cúpula de la parroquia de San Jacinto. Una nueva dimensión para el misterio que quizá veamos de nuevo aquí, de vez en cuando, de aniversario en aniversario.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Imagen