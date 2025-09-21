Suscríbete a
GOTA A GOTA

La imagen. Las Aguas de Triana

Lo que resultó más excepcional fue la grandiosidad que adquirió el paso bajo la cúpula de San Jacinto

La grandiosidad del paso en San Jacinto
La grandiosidad del paso en San Jacinto ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Desde el Lunes Santo de 1942, 6 de abril, no se vivía una jornada así. Al igual que aquel día, el paso, en este caso el nuevo, salió de San Jacinto en una jornada para la Historia. Adornado de flores por Mendoza, lucía magnífico. Y ... la Virgen del Mayor Dolor con la saya de las cadenas recuperada por Sánchez de los Reyes y bordada por Joaquín Salcedo. Pero lo que resultó más excepcional fue la grandiosidad que adquirió el paso bajo la cúpula de la parroquia de San Jacinto. Una nueva dimensión para el misterio que quizá veamos de nuevo aquí, de vez en cuando, de aniversario en aniversario.

Comentarios
0
