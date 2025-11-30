Suscríbete a
La imagen. Macarena Inmaculada

La Virgen puede volver un día grande, el 8 de diciembre, más hermosa que nunca

La Virgen de la Esperanza vestida de Inmaculada
José Cretario

SEVILLA

No era diciembre sino mayo cuando la Esperanza se vistió de Purísima en la Catedral en los días previos a su coronación. Lo mismo era un presagio de lo que ocurrirá cuando llegue este día. Dicen que suspirando como está por encontrarse de nuevo con ... su gente, la Virgen puede volver un día grande, el 8 de diciembre, más hermosa que nunca. Sería el mejor reflejo dos milenios después de la visión que narra el Apocalipsis cuando describe a esa mujer vestida de sol con la luna a sus pies y doce estrellas alrededor de su cabeza. Al autor del libro le faltó decir que esa Mujer, muy cerca, tenía un Arco.

