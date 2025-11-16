Suscríbete a
+Pasión

gota a gota

La imagen. Sevilla Fecit

Este año se percibe un salto de calidad en las obras expuestas en la muestra de arte sacro en el Ayuntamiento

La corona de la Virgen del Rocío diseño de Pepe Delgado repujada por Jesús Domínguez
La corona de la Virgen del Rocío diseño de Pepe Delgado repujada por Jesús Domínguez RECHi
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La muestra de los artesanos del Gremio ha supuesto un salto de calidad respecto a años anteriores. Al lujo de los bordados, talla, escultura, restauración, cerería y pasamanería se une una eclosión de belleza en la sala de la orfebrería. Están expuestas cuatro preseas maravillosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app