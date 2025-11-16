La imagen. Sevilla Fecit

La muestra de los artesanos del Gremio ha supuesto un salto de calidad respecto a años anteriores. Al lujo de los bordados, talla, escultura, restauración, cerería y pasamanería se une una eclosión de belleza en la sala de la orfebrería. Están expuestas cuatro preseas maravillosas.

Rechi

La corona de la Virgen del Rocío de Jesús Domínguez y diseño de José Delgado.

La de la coronación de los Dolores de El Viso del Alcor, de Joaquín Osorio.

Y la de la Virgen de la Palma de Manolo de los Ríos diseñada por Dubé de Luque.

No falta la contribución de los más jóvenes como es una corbata articulada hecha en chapa realizada por Jesús Luque, alumno de la Escuela Superior de Arte y Diseño