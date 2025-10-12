Suscríbete a
+Pasión

gota a gota

La imagen. Como en casa

Hoy La Esperanza abandona Las Letanías pero seguro que algún día volverá

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza en San Pío X
La Esperanza en San Pío X MANU GÓMEZ
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Monseñor Romero contempla la escena desde el cuadro colocado en el templo. Desde que se abre hasta que se cierra es un ir y venir de personas, de flores, de lágrimas y de recuerdos. Nunca ha ido tan llena la línea 30 de Tussam. La ... Virgen, a la altura de los besos ha revolucionado el barrio. También los comercios y los bares como el la asociación donde ponen chicharrones que ya le ha pedido a la hermandad que se quede más tiempo. Hoy abandona Las Letanías pero seguro que algún día volverá. O mejor. Lo mismo se ha quedado aquí para siempre porque donde haya un trianero siempre estará la Esperanza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app