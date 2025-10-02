El Polígono Sur y la vieja Triana en el exilio se preparan para recibir a la Esperanza

Algo especial se respira en el Polígono Sur. Las penas y las batallas diarias de un barrio trabajador señalado por la pobreza y por una serie de problemas arrastrados durante demasiado tiempo quedan estos días a un lado. Una ilusión desbordada recorre las calles ... de Las Letanías con la promesa de aires de cambio o, al menos, de esperanza. Las colgaduras que adornan balcones y ventanas por doquier avisan a los más despistados de una realidad para la que ya sólo quedan horas.

Tras meses de espera, este mismo sábado dará comienzo la misión de la Esperanza de Triana con su traslado a la parroquia de San Pío X, una de las dos que hay en el Polígono Sur. Sus alrededores son estos días previos un hervidero de personas del barrio impacientes por la llegada de la Virgen, que pasará toda una semana en el templo antes de trasladarse en rosario matutino a la vecina parroquia de Jesús Obrero el domingo 12. Por las calles adyacentes a la iglesia no se habla de otra cosa, y eso ya es un logro de la Esperanza: que todo lo demás quede en un segundo plano en un lugar en el que los temas del día suelen ser otros no tan amables.

«Estamos muy contentos de que venga la Esperanza al barrio. Nos lo merecemos, somos muy trabajadores y nos merecemos ser noticia por algo bueno, no siempre por todo lo malo», señala María Teresa Campos, de la Asociación de Vecinos La Solidaridad, cuyo bar se encuentra a espaldas de la parroquia y es epicentro de la vida social de muchos vecinos, que se reúnen para desayunar, tomar un refrigerio y comentar la actualidad del día. La de estos días no es otra que todo lo relativo a la llegada de la Esperanza: que las balconeras repartidas por la hermandad se han agotado en un santiamén, que los servicios de limpieza están pasando más ahora que nunca por el barrio, que están deseando tener a la Virgen frente a frente.

Los trianeros de Las Letanías

Si una visita tan ilustre y única es ya especial por sí misma, se da la circunstancia de que esta zona de Sevilla está llena de trianeros que tuvieron que emigrar hace décadas por las riadas de la vega y la desaparición de los corrales. Para todos ellos, recibir a la Virgen de la Esperanza es como acoger un trocito de su vida, de su casa y de su corazón en el que desde hace tanto tiempo es su hogar.

Es el caso, por ejemplo, de Joaquina Caballero, una feligresa nacida, bautizada y casada en Triana que se mudó al Polígono Sur hace 53 años: «Estoy loca de contenta de que pase la Virgen por mi puerta, porque en Triana pasaba también, en Pagés del Corro», señala con emoción en su voz. Y es que, como apunta María Teresa, «aquí somos todos muy trianeros y que nos traigan a la Virgen a nuestro barrio es un orgullo. El barrio entero lleva mucho tiempo esperándola».

Grupo de voluntarios colocando gallardetes en el Polígono Sur Raúl Doblado

En el itinerario que seguirá este sábado la Virgen por las calles del Polígono Sur antes de alcanzar la parroquia trabaja un numeroso grupo de voluntarios entre los que se encuentran hermanos y vecinos para engalanar las calles por las que pasará la dolorosa de la calle Pureza. Algunos por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche, cuando van pudiendo según sus quehaceres, van recorriendo las calles señaladas en grupo cargados de gallardetes y escalera en mano para que todo el mundo se entere de que ya llega la Esperanza. Casi medio centenar de personas ha acudido a las distintas reuniones que se han organizado para colaborar de forma totalmente altruista en el engrandecimiento de la visita de la Virgen al barrio. Cada uno ha puesto su granito de arena.

«Llegué al barrio hace 53 años y estoy loca de contenta de que pase la Virgen por mi puerta, porque en Triana pasaba también» Joaquina Caballero Vecina y feligresa de San Pío X

Los muros de la parroquia de San Pío X, un templo contemporáneo, levantado en el año 2008, serán los que cobijen a la Esperanza de Triana durante ocho noches. Las reducidas dimensiones y escasa altura de su puerta provocarán que la imagen entre despojada de las andas, dejando una estampa de aún mayor cercanía con los fieles. En sus instalaciones, junto al salón donde cada fin de semana la hermandad ha ofrecido un desayuno solidario ―una parte menos mediática pero tan importante como la estancia de la Virgen o más―, se está preparando una interesante exposición fotográfica que podrá visitarse entre el domingo y el siguiente sábado.

No hay duda de la que distancia geográfica que hay entre el viejo arrabal trianero y el Polígono Sur es mucho más corta en cuanto al sentir de los entusiastas vecinos que se están afanando en preparar la llegada más esplendorosa posible para la Esperanza. La distancia temporal, por su parte, ya se cuenta en horas. Los más veteranos que recuerdan con añoranza su juventud al otro lado del río y los jóvenes que nunca han tenido el privilegio de que la Virgen pase por su puerta tienen el mismo brillo en la mirada: el de los grandes acontecimientos. Como si Getsemaní y Madre del Creador formasen parte del callejero de Triana.