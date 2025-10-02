Suscríbete a
+Pasión

El Polígono Sur y la vieja Triana en el exilio se preparan para recibir a la Esperanza

La barriada de Las Letanías, llena de trianeros, aguarda con ilusión la visita de la Virgen de la Esperanza con colgaduras, gallardetes y una emoción desbordada por todos los frutos que pueda dejar la misión evangelizadora

La Esperanza de Triana ya está en las andas para su misión en el Polígono Sur

Misión de la Esperanza de Triana: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Suscríbete
Más información Si ya estás suscrito, inicia sesión
La barriada de Las Letanías se engalana para la misión de la Esperanza
La barriada de Las Letanías se engalana para la misión de la Esperanza Raúl Doblado
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Algo especial se respira en el Polígono Sur. Las penas y las batallas diarias de un barrio trabajador señalado por la pobreza y por una serie de problemas arrastrados durante demasiado tiempo quedan estos días a un lado. Una ilusión desbordada recorre las calles ... de Las Letanías con la promesa de aires de cambio o, al menos, de esperanza. Las colgaduras que adornan balcones y ventanas por doquier avisan a los más despistados de una realidad para la que ya sólo quedan horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app