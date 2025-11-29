Ignacio Soro, reelegido hermano mayor del Gran Poder

Ignacio Soro ha sido reelegido como hermano mayor del Gran Poder para los próximos cuatro años, hasta noviembre de 2029, tras el cabildo general de hermanos celebrado en la tarde-noche del viernes 28 de noviembre en la sala del Tesoro Litúrgico de ... la basílica.

En total, han ejercido el derecho al voto 775 hermanos, de los cuales 765 lo han hecho a favor de Ignacio Soro, mientras que fueron contabilizados nueve votos en blanco y uno nulo.

Entre los proyectos que Ignacio Soro llevará a cabo durante los próximos cuatro años, como ha hecho saber a ABC de Sevilla, se encuentran continuar —e incluso incrementar— la labor de la misión en Tres Barrios, conmemorar el 75 aniversario de la bolsa de caridad del Gran Poder y preparar los actos del 600 aniversario de la fundación de la hermandad en 2031.

Por otro lado, se están culminando dos nuevas insignias para la cofradía, un lábaro dedicado a la advocación del Traspaso y una bandera dedicada a la misión. Asimismo, la junta quiere continuar incrementando la cercanía, sobre todo a los hermanos de la hermandad, culminar la obra de la casa hermandad e intentar ampliar las dependencias de la plaza de San Lorenzo.

Los nombres de los hermanos que conforman la candidatura:

-Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas

-Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona

-Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido

-Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón

-Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar

-Secretario 2º: José Luis Gómez Villa

-Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado

-Censor 1º: José María Soro Cañas

-Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres

-Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado

-Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte

-Diputado obras asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega

-Clavero: Ildefonso del Río Pérez

-Diputado de formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero

-Archivero: Luis Romero Ruiz

-Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho

-Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas