elecciones

Ignacio Soro opta este viernes a la reelección como hermano mayor del Gran Poder

La hermandad celebra cabildo de elecciones en la tarde noche de este viernes 28 de noviembre

Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder: «Queremos preparar los actos que se celebrarán por los 600 años de la hermandad»

Ignacio Soro, en la plaza de San Lorenzo
Ignacio Soro, en la plaza de San Lorenzo
M. J. R. Rechi

Los hermanos del Gran Poder están citados este viernes 28 de noviembre al cabildo general de elecciones en la modalidad de abierto, pudiendo ejercer el derecho al voto entre las 17 y las 22 horas en la sala del tesoro litúrgico de la ... basílica. Ignacio Soro es el único candidato presentado, el actual hermano mayor, que opta a la reelección con la mayor parte de la junta de gobierno que lo ha acompañado durante su primer mandato.

