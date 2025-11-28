Ignacio Soro opta este viernes a la reelección como hermano mayor del Gran Poder

Los hermanos del Gran Poder están citados este viernes 28 de noviembre al cabildo general de elecciones en la modalidad de abierto, pudiendo ejercer el derecho al voto entre las 17 y las 22 horas en la sala del tesoro litúrgico de la ... basílica. Ignacio Soro es el único candidato presentado, el actual hermano mayor, que opta a la reelección con la mayor parte de la junta de gobierno que lo ha acompañado durante su primer mandato.

Todos los hermanos mayores de 18 años y con al menos 2 años de antigüedad en la hermandad pueden asistir a votar, presentando el DNI, pasaporte o permiso de conducir, o bien siendo reconocidos por tres miembros, como mínimo, de la mesa electoral, con la aquiescencia del representante de la autoridad eclesiástica.

Habrá tres mesas electorales en el interior del tesoro litúrgico de la basílica, cada una de ellas formada por el delegado de la autoridad eclesiástica y dos miembros designados por la presidencia. Para facilitar un voto más ágil, el censo ha sido fraccionado y distribuido entre las mesas según la letra inicial del primer apellido (A-G, H-M y N-Z).

Proyectos para los próximos cuatro años

Entre los proyectos que Ignacio Soro llevará a cabo durante los próximos cuatro años se encuentran continuar —e incluso incrementar— la labor de la misión en Tres Barrios, conmemorar el 75 aniversario de la bolsa de caridad del Gran Poder y preparar los actos del 600 aniversario de la fundación de la hermandad en 2031.

Por otro lado, se están culminando dos nuevas insignias para la cofradía, un lábaro dedicado a la advocación del Traspaso y una bandera dedicada a la misión. Asimismo, la junta quiere continuar incrementando la cercanía, sobre todo a los hermanos de la hermandad, culminar la obra de la casa hermandad e intentar ampliar las dependencias de la plaza de San Lorenzo.

Candidatura

Los nombres de los hermanos que conforman la candidatura:

-Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas

-Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona

-Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido

-Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón

-Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar

-Secretario 2º: José Luis Gómez Villa

-Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado

-Censor 1º: José María Soro Cañas

-Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres

-Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado

-Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte

-Diputado obras asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega

-Clavero: Ildefonso del Río Pérez

-Diputado de formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero

-Archivero: Luis Romero Ruiz

-Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho

-Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas