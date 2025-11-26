Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder: «Queremos preparar los actos que se celebrarán por los 600 años de la hermandad»

Ignacio Soro lleva al frente de la hermandad del Gran Poder desde julio de 2021. Cuatro años después, se presenta a la reelección con prácticamente el mismo equipo de gobierno y un proyecto continuista para la corporación de San Lorenzo, que no deja de crecer ... proporcionalmente a la devoción del Señor de Sevilla. El hermano mayor expone a ABC su proyecto para los próximos cuatro años en vísperas del cabildo de elecciones al que concurre en solitario este viernes 28 de noviembre.

—¿Qué balance hace de estos cuatro años tan intensos que quedan ahora atrás?

—Ciertamente han sido cuatro años de una actividad intensa. Como bien has dicho, iniciamos con la misión. Tomamos posesión el 1 de julio y el 16 de octubre salió el Señor a Tres Barrios. Creo que salió todo bastante bien. Sobre los cuatro años, yo hago una valoración muy positiva. Creo que hemos conseguido que la estabilidad sea la norma fundamental que nos guíe dentro de la hermandad. Hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades todas las demandas que se nos han presentado de ayuda a los hermanos y hemos cumplido con los tres pilares fundamentales de la hermandad, de la formación, el culto y la caridad. Y el cuarto pilar es la evangelización. que quedó patente en el año 2021 con la misión y sigue patente actualmente todavía con la presencia de los voluntarios en nuestro hogar.

—Vivimos un tiempo de misiones. ¿Qué supuso para la hermandad del Gran Poder la misión en Tres Barrios y qué frutos ha dejado en la ciudad de Sevilla?

—La misión empezó antes de que el Señor físicamente estuviera allí en Tres Barrios. Empezó en el año 2018, cuando el colectivo de voluntarios de atención a los necesitados de Tres Barrios fue empezando a trabajar. A partir de ahí, hasta 2021, que el Señor físicamente estuvo en allí, esa actividad fue acrecentándose. El aldabonazo definitivo de ese germen que era la misión fue la presencia del Señor allí en clave evangelizadora. Y posteriormente, a los 21 días, cuando ya volvimos, habría sido absurdo que hubiera quedado todo en la presencia del Señor. Nosotros habíamos estado antes, estuvimos durante y después seguimos estando, y esperemos que atendamos a perpetuidad todas las necesidades de Tres Barrios.

—¿Qué visión de futuro tiene para los próximos cuatro años en la hermandad del Gran Poder? ¿Qué proyectos tiene por delante?

—La hermandad va a continuar con esa misión y va a acrecentarla si es posible. Tenemos allí distintas áreas de asistencia jurídica, pastoral, penitenciaria, de la mano también de Cáritas de la parroquia de la Blanca Paloma. Tenemos un comedor social, un apoyo a la alfabetización para aquellos inmigrantes que vienen y no saben ni el idioma, con lo cual es difícil la integración dentro del mercado. Hemos hecho unos cursos de formación profesional, con unos diplomas acreditativos, en fontanería, en albañilería y en electricidad, principalmente para inmigrantes. Todo eso queremos continuarlo. Además, continuaremos acercando al Señor a los devotos facilitando esa cercanía con una apertura diaria de mañana y tarde las basílicas y, por supuesto, celebrando seis misas diarias. También estamos preparando celebrar la efeméride del 75 aniversario de la fundación de la Bolsa de Caridad con algo especial y verdaderamente relevante. Atendemos a casi 15.000 expedientes de peticionarios. También queremos preparar los actos que se celebrarán en 2031, cuando se cumplan 600 años de la fundación de la hermandad. Eso hay que ir pensándolo con tiempo y hay que idearlo y plantearlo como proyecto de hermandad porque es una efeméride importantísima.

«Se están realizando un lábaro de plata con la advocación del Traspaso y una bandera dedicada a la misión en Tres Barrios» Ignacio Soro Cañas Hermano mayor del Gran Poder

En lo material, se están realizando y se terminarán próximamente dos insignias nuevas para la cofradía: un lábaro de plata con la advocación del Traspaso como protagonista, y una bandera dedicada a la misión. Ambos diseños son de Javier Sánchez de los Reyes, y los está realizando Jesús Domínguez en su taller de orfebrería. Aparte de eso, queremos seguir incrementando la cercanía, sobre todo de los hermanos a su hermandad, recibiendo a todo aquel que nos necesite. El cometido de un hermano mayor y de una junta de gobierno es estar al servicio de sus hermanos. Aquí todo el que viene tiene las puertas abiertas y en estos cuatro años ha podido comprobarse.

—Las dos insignias nuevas responden a la necesidad de abrir nuevos tramos por el aumento de la nómina de nazarenos, al interés por dar cabida a estos dos conceptos en el cortejo, o a ambas cosas?

—Por los dos motivos. Primero, por la relevancia tanto del acontecimiento que supuso la misión evangelizadora como el tener una insignia propia del Traspaso, que fue la primera vocación que tuvo la hermandad en su fundación. Pero sí, así también conseguimos que los tramos no sean tan largos como son ahora mismo. Así es más cómodo tanto para los nazarenos como para los diputados de tramo. La insignia de la misión irá en el cortejo del Cristo, y la del Traspaso, en el de la Virgen.

—El mes pasado comenzaron las obras en la casa de la calle Hernán Cortés. ¿Cómo van y en qué están consistiendo exactamente los trabajos?

—Esa casa cumplirá en 2026 cien años. Es la primera casa hermandad que hubo en Sevilla con la concepción que hoy tenemos de casa hermandad. En principio se concibió para tareas administrativas y como almacén. Hubo un colegio en la planta baja, un colegio de niños necesitados del barrio, la vivienda del capellán, ha tenido distintos usos. Pero el uso que se le está dando actualmente, que es la planta baja como museo de la hermandad y la planta primera como salón de actos y salón multiusos para distintas actividades, exigía una adecuación a la normativa actual y sobre todo una inspección técnica y una puesta a punto. Detectamos que la estructura necesitaba un refuerzo, lo propio de una casa de cien años, ya que las instalaciones estaban obsoletas. Para que ese espacio estuviera habitable necesitábamos un refuerzo de la estructura y una puesta a punto para que dure otros cien años más dando ese servicio que ahora mismo demandan en la hermandad.

—Y la ampliación de las dependencias de la plaza de San Lorenzo, las anexas a la basílica, ¿cómo va?

—El proyecto lo hemos intentado llevar a cabo en el primer mandato. Yo confío que lo podamos hacer en el segundo. Lo que ha ocurrido es que se nos ha interpuesto la obra de la casa de la Calle Hernán Cortés y no podemos llevar a la vez las dos obras, porque las de las dependencias aledañas a la basílica son obras de gran envergadura y necesitarán un proyecto ambicioso, además de contar con unos recursos y una financiación acordes a la magnitud de esa obra. Espero en estos cuatro años dejar el proyecto redactado e incluso comenzar las obras si nos queda tiempo.

—No se plantea por el momento avanzar para dar forma a los resultados del concurso de ideas que se hizo para la reforma de la basílica.

—Aquel concurso de ideas, que fue hace ya varios años, nos marcó más o menos unas directrices por donde podía ir esa remodelación de la basílica, pero de momento está en un cajón guardado. Hubo un proyecto ganador del que se pueden sacar algunas ideas, pero por lo menos durante mi mandato no creo que vayamos a acometer nada.

—La Virgen del Mayor Dolor y Traspaso ha ganado indudablemente con el cambio de vestidor. ¿Le comentan los devotos la mejora estética de una imagen que, pese a estar en un segundo plano, guarda tanta belleza?

—Sí, me lo han comentado en muchas ocasiones. Estábamos acostumbrados a un estilo determinado. Creo que es muy subjetivo. Cada vestidor imprime su estilo a la imagen a la que atavía. La llegada de Joaquín Gómez ha llevado consigo una imagen nueva de la cara de la Virgen, una manera nueva de ataviarla y sobre todo de lucir la belleza de una imagen que, como bien has dicho, parece que está en un segundo plano, pero que es de una categoría artística y emocional inigualable.

—Habla de esa imagen nueva de la cara de la Virgen y no puedo evitar pensar en todo lo que ha ocurrido estos meses con la Macarena. ¿Cómo ha vivido todo ese proceso de una hermandad que tiene tantos vínculos con la suya?

—Todo lo que ocurre en la hermandad de la Macarena a nosotros nos afecta o nos alegra, según los acontecimientos de los que estemos hablando, porque es una hermandad hermana y muy querida con la que tenemos muchos vínculos emocionales, afectivos, históricos. Tal como ellos han sufrido y están sufriendo en este tiempo, estamos sufriendo nosotros. Espero que la Virgen esté de vuelta cuanto antes, que recuperemos la imagen que siempre hemos tenido de la Esperanza y que pasemos página de este desgraciado acontecimiento. Seguro que la Virgen pondrá sus manos para que, con toda la esperanza que infunde, borre de nuestras memorias aquellos malos momentos y sepamos que siempre ha sido y es la Esperanza que teníamos en nuestra retina.