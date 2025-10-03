Estas son las iglesias que visitará la Esperanza de Triana durante su Misión

La Misión de la Esperanza de Triana se consolida como uno de los acontecimientos más esperados del curso cofrade sevillano. Una cita en la que la corporación trianera traslada a su Dolorosa hasta lugares alejados de su feligresía para llevar el mensaje evangélico a los rincones más necesitados de la ciudad. De este modo, la Virgen de la Esperanza protagonizará una intensa agenda de cultos y actos durante casi todo este mes de octubre.

En concreto, la Esperanza de Triana visitará dos parroquias del Polígono Sur: la de San Pío X y la de Jesús Obrero. Será un recorrido histórico que dejará estampas inéditas en lugares como Las Letanías, Las Vegas y las Tres Mil Viviendas, zonas marcadas por la desigualdad. Acompañada en todos sus traslados por la Banda de Música María Santísima de la Victoria, la Virgen cruzará estas calles llevando consigo un mensaje de fe, en una misión evangelizadora que promete convertirse en uno de los hitos más recordados de este año cofrade.

1 Interior de la Parroquia de San Pío X Archidiócesis de Sevilla Parroquia de San Pío X Calle Madre del Creador - 41013 Sevilla

La Parroquia de San Pío X se levanta en pleno Polígono Sur, en la barriada de Las Letanías. Su actual complejo parroquial, de líneas modernas y funcionales, fue inaugurado hace poco más de una década para sustituir a la antigua sede. El templo, concebido con planta de cruz latina, se caracteriza por la luminosidad que le aportan tanto la gran claraboya situada sobre el presbiterio como los pequeños patios acristalados distribuidos en sus esquinas. En su interior preside un crucificado de estilo contemporáneo, acompañado de una imagen de la Virgen con el Niño. A un lado del templo destaca un amplio lienzo dedicado al Beato Ceferino Giménez, mientras que en el opuesto se abre la capilla sacramental. Será en este espacio donde la Esperanza de Triana escriba una página inolvidable de su misión evangelizadora; el 4 de octubre tendrá lugar su traslado a San Pío X a partir de las 08.30 horas; los días 8, 9 y 10 se celebrará en el templo el solemne triduo, culminando con la función principal prevista para el sábado 11.

2 Interior de la Parroquia de Jesús Obrero Blog de Sevillano Viajero Parroquia de Jesús Obrero Calle Padre José Sebastián Bandarán, 3 - 41013 Sevilla

El 12 de octubre la Virgen de la Esperanza emprenderá uno de los traslados más emocionantes de su Misión, saliendo en rosario matutino a las 09.30 horas desde San Pío X hasta la Parroquia de Jesús Obrero. Será un recorrido de fuerte carga simbólica, ya que la Dolorosa atravesará algunos de los entornos más desfavorecidos de Sevilla y de toda España, como las Tres Mil Viviendas, la barriada de Las Letanías o la zona de Las Vegas, llevando su mensaje de fe y consuelo a quienes más lo necesitan. Llegará a la Parroquia de Jesús Obrero, encomendada a los salesianos, presentes en el Polígono Sur desde 1981.

MÁS INFORMACIÓN TRES MIL ESPERANZAS

El templo, junto con su centro social, es fruto de una construcción relativamente reciente y responde a un estilo vanguardista, con muros de ladrillo visto, grandes vidrieras y un tejado de volúmenes marcados. Es también sede de la Agrupación Parroquial de Bendición y Esperanza, cuya procesión tiene lugar cada Viernes de Dolores. En esa parroquia, la Hermandad de la Esperanza de Triana celebrará un triduo en honor de la Virgen los días 14, 15 y 16 de octubre, seguido de la solemne función el día 17. Finalmente, el 18 de octubre está previsto el regreso de la imagen a su Capilla de los Marineros.