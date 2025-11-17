Suscríbete a
+Pasión

patrimonio

La iglesia del Buen Suceso de Sevilla, el templo que cobijará esta semana al Señor de las Penas de San Vicente

Perteneció a la la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, más conocida como los 'obregones' y, a finales del siglo XIX, pasó a ser de los carmelitas descalzos

Las Penas de San Vicente anuncia los horarios e itinerarios de la procesión del Señor por el 150 aniversario de la cofradía

Iglesia del Buen Suceso
Iglesia del Buen Suceso raúl doblado
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una recoleta plaza junto a la del Cristo de Burgos, está la iglesia del Buen Suceso, el templo que cobijará esta semana al Señor de las Penas de San Vicente dentro de los cultos extraordinarios de la hermandad por el 150 aniversario de ... la fundación de la corporación. Este edificio se encuentra en un entorno casi idílico para la Sevilla de siempre, porque se trata de un enclave donde aún persiste una casa antigua, sus naranjos y sin elementos estridentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app