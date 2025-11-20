Suscríbete a
La Iglesia, abierta a cambiar la fecha de la Semana Santa: «Plantearía cuestiones difíciles»

El obispo auxiliar de Sevilla señala que la Iglesia estaría dispuesta a aceptar la que propongan los ortodoxos

¿Por qué la Semana Santa se celebra siempre durante la primera luna llena de la primavera?

El obispo auxiliar Ramón Valdivia, en una imagen de archivo
El obispo auxiliar Ramón Valdivia, en una imagen de archivo

S.I.

El obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, aseguró en un encuentro con periodistas que la Iglesia católica está abierta a cambiar la fecha de celebración de la Semana Santa y aceptar la que propongan los ortodoxos.

Así lo ha explicado este miércoles ... en un encuentro con periodistas para presentar la celebración ecuménica por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, que se celebrará este jueves a las 20:00 horas en la Catedral de la Almudena. La celebración ha sido preparada de forma conjunta por las distintas confesiones cristianas.

