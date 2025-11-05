Suscríbete a
Horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de El Museo a la Catedral por su 450 aniversario: recorridos de ida y de vuelta

Tanto este viernes 7 como el sábado 8 de noviembre, el cortejo saldrá a las 17:00 horas

El Stabat Mater del Museo, dispuesto en el paso para su próxima salida extraordinaria por el 450 aniversario de la hermandad

El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas del Museo
El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas del Museo
Manuel Luna

La hermandad del Museo tiene una cita este fin de semana con su historia porque la corporación va a celebrar sus 450 años de vida con una salida extraordinaria volviendo a recrear el Stabat Mater del Cristo de la Expiración y la Virgen de las ... Aguas con el que hacían estación de penitencia hasta los años 20 del siglo pasado, momento en el que se creó el palio para la titular.

