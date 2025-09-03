Horarios e itinerarios de la salida extraordinaria de la Anunciación de Juan XXIII

La Virgen de la Anunciación de Juan XXIII saldrá de manera extraordinaria el 13 de septiembre desde la iglesia de la Anunciación hacia la Catedral, con motivo del 50 aniversario fundacional, para celebrar una misa estacional a presidir por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.

La ida a la Catedral dará inicio a las 10 horas desde la iglesia de la Anunciación y continuar por Laraña, Cuna, Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Avenida de la Constitución y entrada por la Puerta de San Miguel a las 12 horas. En este traslado acompañará el coro de voces blancas de Altair.

Al término de la misa estacional, a las 20.30 horas, comenzará la procesión extraordinaria con salida desde la Puerta de Palos para acceder a la plaza Virgen de Los Reyes y seguir por Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Córdoba, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Salés y Ferré, Plaza Cristo de Burgos, Imagen, Laraña y entrada a las 0.30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda del Gran Poder de Coria del Río en el inicio del cortejo y la banda municipal Fernando Guerrero de los Palacios y Villafranca tras el paso.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla