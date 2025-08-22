Horarios e itinerario de la procesión extraordinaria del Señor del Divino Perdón

El Señor del Divino Perdón saldrá en procesión extraordinaria en la mañana del 5 de octubre por la conmemoración del 25 aniversario fundacional por las calles del barrio del parque Alcosa. Lo hará sobre el paso del Señor de la Humildad del Cerro del Águila porque la hermandad anda inmersa en la ejecución del nuevo paso de misterio, una salida que se producirá un día después del traslado de la Esperanza de Triana hasta el Polígono Sur.

La salida de la cruz de guía desde su sede canónica se efectuará a las 11:00 horas, estando prevista la entrada del Señor del Divino Perdón a las 15:10 horas. El recorrido de la procesión será el siguiente: Emilia Barral, Beata Ana María de Javouhey, Plaza Maestro Sánchez Rosa, Plaza Azahín, Emilia Barral, Avenida Ciudad de Chiva, Plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso, Carmen Conde, Avenida Ildefonso Marañón Lavín y Escritor Alfonso Grosso.

🟣⚫️ El próximo domingo 5 de octubre celebraremos la Salida Extraordinaria de Ntro. Padre Jesús del Divino Perdón con motivo del #XXVDivinoPerdón



📍 Os dejamos el recorrido y horarios oficiales.



🤫 Pronto irán saliendo a la luz todas las sorpresas y puntos de interés. pic.twitter.com/h7ceGH2cPr — Hermandad del Divino Perdón (@HdaDivinoPerdon) August 22, 2025

Otras las cuestiones a conocer durante las próximas fechas es la nueva formación musical que acompañará al Señor del Divino Perdón, tras la no renovación de la agrupación Virgen de los Reyes.

Por otra parte, la hermandad, el próximo mes de diciembre, dentro del marco del 25 aniversario fundacional, trasladará a la Virgen de la Purísima Concepción a la parroquia de los Desamparados para la celebración de los cultos en su honor en los días previos a su festividad.

Más temas:

Hermandad Divino Perdón