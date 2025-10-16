Horario y recorrido de la procesión de la Virgen del Rosario de Las Aguas este sábado

La hermandad de las Aguas celebra este sábado la procesión de la Virgen del Rosario por las calles del barrio del Arenal. Aunque la corporación no ha anunciado el itinerario, sí se conoce que la titular saldrá antes de las 18:00 horas de la ... capilla del Dos de Mayo y se recogerá en torno a las 22:30 de nuevo tras haber visitado las capillas del entorno como la Carretería o el Baratillo.

La cofradía suele cambiar el recorrido para transitar por la amplia feligresía de la parroquia del Sagrario que va desde los alrededores de la Catedral hasta el Paseo Cristóbal Colón y desde las callejuelas de la Casa de la Moneda hasta el Baratillo o la plaza de Molviedro. Por ello, a la Virgen del Rosario se le ha visto en los últimos años en la avenida de la Constitución, en el arco del Postigo, en la calle Arfe o hasta en la plaza del Triunfo.

Además, por alguna efeméride, ha llegado a entrar en la Catedral de Sevilla o se le ha recibido por parte de los canónigos en la puerta de los Palos o de San Miguel. Sí se conoce que abrirá el cortejo la banda del Rosario de Cádiz y tras la imagen, irá la banda de Mairena del Alcor.

Esta procesión saldrá cuando la Virgen de la Esperanza de Triana esté ya en su barrio después del traslado desde la parroquia de Jesús Obrero del Polígono Sur hasta la capilla de los Marineros. Se prevé que la dolorosa finalice esta parte de la misión que está desarrollando la hermandad en torno a las 17:00 horas.

Principales datos de la procesión del Rosario de Las Aguas Salida: antes de las 18:00 horas

Entrada: en torno a las 22:30 horas

Música: en la cruz de guía, la banda del Rosario de Cádiz y tras la Virgen, la banda de Mairena del Alcor

Principales lugares de interés: calle Dos de Mayo y entorno del arco del Postigo

La procesión de la Virgen del Rosario de Las Aguas se celebra en menos de un mes después de que la hermandad haya conmemorado los 275 años de la fundación de la cofradía en la parroquia de San Jacinto donde se realizó la función solemne a la Santa Cruz, a los Dolores de la Virgen y una misa en acción de gracias, así como una salida por el arrabal.