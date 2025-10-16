Suscríbete a
+Pasión

salida

Horario y recorrido de la procesión de la Virgen del Rosario de Las Aguas este sábado

La titular de la cofradía sale por el barrio del Arenal este fin de semana

El archivo de las Aguas respalda que el Cristo primitivo pertenecía a la hermandad, no a los dominicos

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La procesión de la Virgen del Rosario de las Aguas
La procesión de la Virgen del Rosario de las Aguas hermandad

S. I.

La hermandad de las Aguas celebra este sábado la procesión de la Virgen del Rosario por las calles del barrio del Arenal. Aunque la corporación no ha anunciado el itinerario, sí se conoce que la titular saldrá antes de las 18:00 horas de la ... capilla del Dos de Mayo y se recogerá en torno a las 22:30 de nuevo tras haber visitado las capillas del entorno como la Carretería o el Baratillo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app