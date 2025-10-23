Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla por su Misión

La Esperanza de Triana afronta la recta final de su misión evangelizadora con el traslado a la Catedral de Sevilla. Un traslado con ciertos tintes históricos, ya que la dolorosa de la calle Pureza volverá a salir, bajo palio, de la parroquia de San Jacinto ... más de seis décadas después.

La Virgen de la Esperanza, tras pasar varios días en las parroquias del Polígono Sur, recibirá culto en el primer templo metropolitano antes de celebrar la misa que clausurará la Misión de la Esperanza y con la que se conmemorará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

¿Cuándo es el traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral?

El traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla tendrá lugar este sábado, 25 de octubre. A diferencia de los últimos traslados al Polígono Sur, la dolorosa irá bajo palio y saldrá desde la parroquia de San Jacinto.

El templo dominico ya acogió a la Esperanza de Triana desde finales del siglo XIX, cuando la revolución de 1868 obliga la salida de la corporación de la capilla de los Marineros. Tras este suceso, la cofradía recala en San Jacinto hasta que en 1962 regresa a la calle Pureza.

Itinerario del traslado de la Esperanza de Triana

Para el traslado a la Catedral de Sevilla, la Esperanza de Triana ha optado por un itinerario clásico y ya conocido. En este sentido, la dolorosa repetirá prácticamente el recorrido que realizó en el traslado al templo catedralicio con motivo de la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular del pasado mes de diciembre.

De esta manera, la Esperanza de Triana saldrá desde San Jacinto a las 8:00 horas y buscará el Altozano para cruzar por el Puente de Isabel II. A partir de ahí, el cortejo transitará por Reyes Católicos y Pastor y Landero para llegar a Adriano. Desde el Arenal, la comitiva llegará al entorno de la Catedral por García de Vinuesa.

Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral 8:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto

Pagés del Corro

San Jacinto

Plaza del Altozano

Capillita del Carmen

Puente de Triana

Paseo Cristóbal Colón

Reyes Católicos

Pastor y Landero

López de Arenas

Adriano

Arfe

Puerta del Arenal

García de Vinuesa

Avenida de la Constitución (Punta del Diamante)

Alemanes

Cardenal Carlos Amigo

Plaza Virgen de los Reyes

14:30 horas. Entrada en la Catedral por la Puerta de los Palos

La Esperanza de Triana estará en besamanos en la Catedral entre los días 26 y 28 de octubre. Posteriormente, se celebrará un triduo del 29 al 31 de octubre en el altar mayor del primer templo metropolitano. Finalmente, el 1 de noviembre tendrá lugar la misa de clausura de la Misión de la Esperanza y conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Por la tarde, la dolorosa regresará a la capilla de los Marineros en una procesión triunfal.