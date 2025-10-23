Suscríbete a
Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla por su Misión

Tras su paso por el Polígono Sur, la Esperanza de Triana culminará su misión evangelizadora en el primer templo metropolitano, donde celebrará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción

La misión de la Esperanza no termina en Triana

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana será trasladada a la Catedral para culminar la misión evangelizadora
Manuel Pérez Cortés

Manuel Pérez Cortés

Sevilla

La Esperanza de Triana afronta la recta final de su misión evangelizadora con el traslado a la Catedral de Sevilla. Un traslado con ciertos tintes históricos, ya que la dolorosa de la calle Pureza volverá a salir, bajo palio, de la parroquia de San Jacinto ... más de seis décadas después.

