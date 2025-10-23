Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla por su Misión
Tras su paso por el Polígono Sur, la Esperanza de Triana culminará su misión evangelizadora en el primer templo metropolitano, donde celebrará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción
La misión de la Esperanza no termina en Triana
Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla
Sevilla
La Esperanza de Triana afronta la recta final de su misión evangelizadora con el traslado a la Catedral de Sevilla. Un traslado con ciertos tintes históricos, ya que la dolorosa de la calle Pureza volverá a salir, bajo palio, de la parroquia de San Jacinto ... más de seis décadas después.
La Virgen de la Esperanza, tras pasar varios días en las parroquias del Polígono Sur, recibirá culto en el primer templo metropolitano antes de celebrar la misa que clausurará la Misión de la Esperanza y con la que se conmemorará el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.
¿Cuándo es el traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral?
El traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla tendrá lugar este sábado, 25 de octubre. A diferencia de los últimos traslados al Polígono Sur, la dolorosa irá bajo palio y saldrá desde la parroquia de San Jacinto.
El templo dominico ya acogió a la Esperanza de Triana desde finales del siglo XIX, cuando la revolución de 1868 obliga la salida de la corporación de la capilla de los Marineros. Tras este suceso, la cofradía recala en San Jacinto hasta que en 1962 regresa a la calle Pureza.
Itinerario del traslado de la Esperanza de Triana
Para el traslado a la Catedral de Sevilla, la Esperanza de Triana ha optado por un itinerario clásico y ya conocido. En este sentido, la dolorosa repetirá prácticamente el recorrido que realizó en el traslado al templo catedralicio con motivo de la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular del pasado mes de diciembre.
De esta manera, la Esperanza de Triana saldrá desde San Jacinto a las 8:00 horas y buscará el Altozano para cruzar por el Puente de Isabel II. A partir de ahí, el cortejo transitará por Reyes Católicos y Pastor y Landero para llegar a Adriano. Desde el Arenal, la comitiva llegará al entorno de la Catedral por García de Vinuesa.
06
TRASLADO A LA
CATEDRAL
25 OCT
SÁBADO
Pastor y
Landero
SALIDA
Reyes
Católicos
08.00
LLEGADA
14.30
García de
Vinuesa
Adriano
Puente de
Isabel II
Plaza Virgen
de los Reyes
Catedral
San Jacinto
San Jacinto
Visita a la
hermandad
del Baratillo
Parroquia
de San
Jacinto
A. Montes / ABC SEVILLA
06
TRASLADO A LA
CATEDRAL
Parroquia
de San
Jacinto
San Jacinto
San Jacinto
Puente de
Isabel II
Reyes
Católicos
Pastor y
Landero
Adriano
García de
Vinuesa
Catedral
Plaza Virgen
de los Reyes
25 OCT
SÁBADO
SALIDA
08.00
LLEGADA
14.30
A. Montes / ABC SEVILLA
La Esperanza de Triana estará en besamanos en la Catedral entre los días 26 y 28 de octubre. Posteriormente, se celebrará un triduo del 29 al 31 de octubre en el altar mayor del primer templo metropolitano. Finalmente, el 1 de noviembre tendrá lugar la misa de clausura de la Misión de la Esperanza y conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Por la tarde, la dolorosa regresará a la capilla de los Marineros en una procesión triunfal.
