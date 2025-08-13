Horario e itinerario de la procesión de la Virgen de los Reyes

La Virgen de los Reyes en la mañana del 15 de agosto

La Virgen de los Reyes está ofreciendo este año estampas inéditas o recuperadas tras el paso del tiempo, ya que todos sus cultos se están celebrando en el trascoro de la Catedral de Sevilla, algo que no ocurría desde hace 25 años.

Desde el besamanos y la novena, y continuando con la octava y el segundo besamanos, la Virgen permanecerá en el trascoro recibiendo la visita de los fieles hasta pocos días antes de la Semana Santa, momento en que regresará a su camarín tras la restauración de la capilla Real.

En la mañana del 15 de agosto, día de su festividad, la Virgen de los Reyes recorrerá las gradas de la Catedral de Sevilla en la tradicional procesión de tercia. Antes, desde las 5 de la mañana, el primer templo metropolitano abrirá sus puertas para la celebración de misas dirigidas a los peregrinos, que se llevarán a cabo a las 5:30, 6:00 y 6:30 horas.

Procesión

Al término de la última eucaristía comenzará la preparación de la procesión, que dará inicio a las 7:30 de la mañana, con la salida de la Virgen de los Reyes por la Puerta de Palos, tal como marca la tradición, a las 8 en punto. Esta vez, la patrona recorrerá la Catedral casi al completo al estar en el trascoro.

Itinerario

-Plaza Virgen de los Reyes

- Cardenal Amigo Vallejo

-Alemanes

-Avenida de la Constitución

- Fray Ceferino González

-Plaza del Triunfo

-Plaza Virgen de los Reyes

La hora estimada de entrada de la Virgen es a las 9:30 de la mañana, momento en el que dará inicio la misa estacional en el trascoro de la Catedral de Sevilla, culto presidido por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.

Música

Como es habitual, el acompañamiento musical al inicio de la procesión lo hará la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la coral Virgen de los Reyes estará delante del paso y la Banda del Ejército de Tierra tras el paso.

Detalles

Otro de los detalles destacados de la procesión será la salida, por primera vez el 15 de agosto, con la nueva tumbilla, obra del taller Santa Bárbara bajo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes, quien recuperó el diseño original del palio que cobija a la Virgen de los Reyes. Este conjunto lo estrenó por primera vez el 8 de diciembre en la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

Habrá otro estreno, el manto verde de salida de Isabel II, pieza restaurada por el taller de Sucesores de Elena Caro y que lucirá la Virgen de los Reyes en la procesión y durante los primeros días de la octava.