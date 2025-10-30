Horario e itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana
La Misión de la Esperanza de Triana culmina este sábado con la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción y una procesión triunfal de regreso de la dolorosa a su barrio
El besamanos extraordinario de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla
Sevilla
La Esperanza de Triana culmina un mes extraordinario por todo lo alto. La corporación trianera protagonizará una procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros este sábado, 1 de noviembre. Con esta salida, la séptima en menos de un mes, la dolorosa ... de la calle Pureza pondrá fin a la misión evangelizadora que ha llevado a cabo en el Polígono Sur y que coincide, además, con la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen.
¿Cuándo es la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana?
La procesión de regreso de la Esperanza de Triana a la capilla de los Marineros tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre, día de Todos los Santos. La fecha no es casual, ya que fue un 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen. Aquel día de hace ya 75 años, la Esperanza de Triana recorrió las calles de su barrio para celebrar este hecho.
En este sentido, cabe destacar que la dolorosa trianera rescatará una imagen que ya protagonizó en aquella salida de 1950, ya que la Virgen de la Esperanza volverá a Triana sin el palio. Para la ocasión, la corporación ha contado con la cesión del paso de la Purísima Concepción, de la localidad sevillana de La Algaba.
Itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana
La Virgen de la Esperanza regresará a Triana por un recorrido con el que visitará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Tras discurrir el eje Rioja – San Pablo – Reyes Católicos, la comitiva cruzará el Puente de Triana y la dolorosa se reencontrará con su barrio.
Itinerario del regreso de la Esperanza de Triana a la capilla de los Marineros
-
16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel
-
Avenida de la Constitución
-
Plaza Nueva
-
Andén del Ayuntamiento
-
Tetuán
-
Rioja
-
Visita Convento del Santo Ángel
-
Plaza de la Magdalena
-
San Pablo
-
Visita parroquia de la Magdalena
-
Puerta de Triana
-
Reyes Católicos
-
Puente de Triana
-
Visita Hermandad del Carmen
-
Plaza del Altozano
-
San Jorge
-
Antillano Campos
-
Pagés del Corro
-
San Jacinto
-
Visita Hermandad de la Estrella
-
Rodrigo de Triana
-
Fabié
-
Pureza
-
1:00 h (aprox.). Entrada en la capilla de los Marineros
07
PROCESIÓN
EXTRAORDINARIA
01 NOV
SÁBADO
Rioja
SALIDA
16.00
LLEGADA
01.00
San
Pablo
Tetuán
Ayuntamiento
Plaza
Nueva
Reyes
Católicos
Avda. de la
Constitución
Puente de
Isabel II
San Jorge
Catedral
Antillano
Campos
La Virgen
será recibida por
la corporación municipal en el
andén del Ayuntamiento
Fabié
Pureza
San Jacinto
Pagés
del Corro
Fabié
Capilla de
los Marineros
Rodrigo de
Triana
A. Montes / ABC SEVILLA
En la procesión de regreso cabe destacar el paso de la Esperanza de Triana por calles tan señaladas del viejo arrabal como San Jorge o Antillano Campos. Además, en esta ocasión no alcanzará la parroquia de Santa Ana para alcanzar la calle Pureza por Rodrigo de Triana y Fabié.
