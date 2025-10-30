Suscríbete a
+Pasión
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Horario e itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

La Misión de la Esperanza de Triana culmina este sábado con la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción y una procesión triunfal de regreso de la dolorosa a su barrio

El besamanos extraordinario de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla

La Esperanza de Triana regresa este sábado a la capilla de los Marineros en procesión extraordinaria
La Esperanza de Triana regresa este sábado a la capilla de los Marineros en procesión extraordinaria Juan Flores
Manuel Pérez Cortés

Manuel Pérez Cortés

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Esperanza de Triana culmina un mes extraordinario por todo lo alto. La corporación trianera protagonizará una procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros este sábado, 1 de noviembre. Con esta salida, la séptima en menos de un mes, la dolorosa ... de la calle Pureza pondrá fin a la misión evangelizadora que ha llevado a cabo en el Polígono Sur y que coincide, además, con la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app