Horario e itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana culmina un mes extraordinario por todo lo alto. La corporación trianera protagonizará una procesión triunfal de regreso a la capilla de los Marineros este sábado, 1 de noviembre. Con esta salida, la séptima en menos de un mes, la dolorosa ... de la calle Pureza pondrá fin a la misión evangelizadora que ha llevado a cabo en el Polígono Sur y que coincide, además, con la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen.

¿Cuándo es la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana?

La procesión de regreso de la Esperanza de Triana a la capilla de los Marineros tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre, día de Todos los Santos. La fecha no es casual, ya que fue un 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen. Aquel día de hace ya 75 años, la Esperanza de Triana recorrió las calles de su barrio para celebrar este hecho.

La Virgen de la Esperanza recorrió las calles de Triana el 1 de noviembre de 1950 con motivo de la proclamación del dogma de la Asunción por el Papa Pío XII ABC

En este sentido, cabe destacar que la dolorosa trianera rescatará una imagen que ya protagonizó en aquella salida de 1950, ya que la Virgen de la Esperanza volverá a Triana sin el palio. Para la ocasión, la corporación ha contado con la cesión del paso de la Purísima Concepción, de la localidad sevillana de La Algaba.

Itinerario de la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

La Virgen de la Esperanza regresará a Triana por un recorrido con el que visitará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Tras discurrir el eje Rioja – San Pablo – Reyes Católicos, la comitiva cruzará el Puente de Triana y la dolorosa se reencontrará con su barrio.

Itinerario del regreso de la Esperanza de Triana a la capilla de los Marineros 16:00 horas. Salida de la Catedral por la Puerta de San Miguel

Avenida de la Constitución

Plaza Nueva

Andén del Ayuntamiento

Tetuán

Rioja

Visita Convento del Santo Ángel

Plaza de la Magdalena

San Pablo

Visita parroquia de la Magdalena

Puerta de Triana

Reyes Católicos

Puente de Triana

Visita Hermandad del Carmen

Plaza del Altozano

San Jorge

Antillano Campos

Pagés del Corro

San Jacinto

Visita Hermandad de la Estrella

Rodrigo de Triana

Fabié

Pureza

1:00 h (aprox.). Entrada en la capilla de los Marineros

07 PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 01 NOV SÁBADO Rioja SALIDA 16.00 LLEGADA 01.00 San Pablo Tetuán Ayuntamiento Plaza Nueva Reyes Católicos Avda. de la Constitución Puente de Isabel II San Jorge Catedral Antillano Campos La Virgen será recibida por la corporación municipal en el andén del Ayuntamiento Fabié Pureza San Jacinto Pagés del Corro Fabié Capilla de los Marineros Rodrigo de Triana A. Montes / ABC SEVILLA 07 PROCESIÓN EXTRAORDINARIA La Virgen será recibida por la corporación municipal en el andén del Ayuntamiento Rioja Tetuán San Pablo Plaza Nueva Reyes Católicos Avda. de la Constitución San Jorge Puente de Isabel II Antillano Campos Catedral Fabié Pureza Rodrigo de Triana Capilla de los Marineros Pagés del Corro 01 NOV SÁBADO SALIDA 16.00 LLEGADA 01.00 A. Montes / ABC SEVILLA

En la procesión de regreso cabe destacar el paso de la Esperanza de Triana por calles tan señaladas del viejo arrabal como San Jorge o Antillano Campos. Además, en esta ocasión no alcanzará la parroquia de Santa Ana para alcanzar la calle Pureza por Rodrigo de Triana y Fabié.