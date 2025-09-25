Los hitos del arte sacro de Sevilla en el Parlamento Europeo: de los focos de la exposición a la búsqueda de protección

Este viernes se clausura 'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa', la exposición con la que la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro ha desembarcado esta semana en el Parlamento Europeo de la mano del Ayuntamiento hispalense. La muestra, que puede haber pasado desapercibida para muchos, ha dejado varias estampas para el recuerdo y ha sembrado la semilla para conseguir, siempre que no caiga en saco roto, aquello que pretendían sus impulsores: reconocimiento, pedagogía con los eurodiputados y, sobre todo, protección legal a nivel comunitario para el trabajo de los profesionales del sector.

Si se hace balance de estas jornadas en las que la Semana Santa hispalense ha estado presente en Bruselas, lo más impactante visualmente es, sin duda, la imagen del palio de Madre de Dios de la Palma, cuyos bordados son obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1928 y los varales de Manuel Seco Velasco en ese mismo año, montado dentro del Parlamento Europeo, un hecho sin precedentes. El mismo, pieza central de la pequeña muestra, estuvo rodeado de otras grandes obras como la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia, la talla de María Cleofás del Santo Entierro o la del Señor de la Humildad y Paciencia de la Esperanza de Triana.

Más allá de la foto, estas valiosas piezas de arte sacro fueron el marco en el que reivindicaron la importancia de estos oficios artesanos tanto en el aspecto económico como en el cultural y el religioso el eurodiputado Juan Ignacio Zoido; el presidente de la asociación gremial, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'; el nuncio apostólico en la Unión Europea, Bernardito Auza; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y el vicepresidente tercero de la Eurocámara, Esteban González Pons, que reprodujo palabras de la presidenta en ausencia de esta. Fue en el acto oficial de apertura de la exposición.

Reuniones de relevancia

Aunque a veces las palabras se las lleve el viento, previamente a dicho acto, Sanz y Zoido se habían reunido con el embajador de Pakistán, a petición del último, para tratar el actual conflicto producido por la competencia desleal de los talleres del país asiático hacia los profesionales sevillanos y andaluces, proyectando el embajador acudir a ver la muestra e incluso una futura visita a Sevilla para conocer de primera mano los talleres.

María Cleofás del Santo Entierro y el frontal del paso de la Sed P. T.

También mantuvieron un encuentro con la Dirección General de Industria de la Comisión Europea para buscar medidas efectivas con las que blindar la labor de los artistas y artesanos sevillanos, optándose por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que establecería un canon de protección para el producto y agilizaría las sanciones a quienes lo copien. Para alcanzar dicho reconocimiento, que requiere mucha tramitación institucional, Paquili asegura que pretende iniciar las gestiones solicitándolo lo antes posible. Ese sería el más preciado botín de una exposición en la que se han invertido miles de euros.

Música procesional en Bruselas

Como broche musical, no puede obviarse la presencia de la agrupación musical Virgen de los Reyes en Bruselas. Una presencia que ha tenido lugar por partida doble, en dos recintos tan simbólicos como diferentes entre sí. La banda, uno de los exponentes más populares en la actualidad de la música procesional en general y del estilo nacido en la provincia de Sevilla en particular, tocó dos veces en menos de veinticuatro horas.

Si el martes lo hizo en la iglesia de Notre Dame du Sablon, el concierto del miércoles tuvo lugar en plena calle, a las puertas del Parlamento Europeo. Aunque la mayor parte de la asistencia a dichas citas que fueron de lo clásico a lo contemporáneo fue sevillana y española, sirvió para reivindicar en el corazón de Europa otro sector de gran importancia para las cofradías, dejando estampas insólitas y cosechando largos aplausos.

Hace unos años habría sido impensable el protagonismo que la Semana Santa de Sevilla y sus artesanos han alcanzado, al menos de forma efímera en pleno Parlamento Europeo. Dicho reconocimiento se ha materializado durante unas jornadas cuyo éxito, sin embargo, sólo podrá valorarse con el tiempo. La verdadera buena noticia será que el arte sacro hispalense consiga la necesaria protección para que esta labor de siglos que es tanto foco de riqueza como parte de la identidad cultural de Sevilla sobreviva y se mantenga firme ante los retos y amenazas a los que actualmente hace frente.