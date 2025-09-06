Hermandades e instituciones defienden el gremio del Arte Sacro

Las hermandades de Sevilla, tras la polémica suscitada por la supuesta «competencia desleal» de talleres de Pakistán hacia los artesanos locales debido al bajo coste de sus trabajos, han elevado el tono y mostrado su pleno respaldo al gremio artesanal de la ciudad a través de sus medios oficiales.

La primera en hacerlo fue la corporación de la Esperanza de Triana. A partir de ahí, fueron muchas las hermandades que, a lo largo de toda la jornada del viernes y el sábado, mostraron su apoyo al arte sacro sevillano, considerado por todos los organismos como un referente y una potencia a nivel mundial.

También, el Consejo de Cofradías, en nombre de todas las hermandades, mostraron de manera pública el apoyo al gremio de Arte Sacro «y a tantísimos artesanos locales que desde sus talleres nos siguen brindando verdaderas obras de arte. Un patrimonio hecho en Sevilla que ha adquirido un carácter identitario que entre todos debemos seguir preservando y potenciando como lo venimos haciendo desde hace siglos».

No solo las hermandades han hablado sobre la defensa de este oficio tan importante para Sevilla, también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre su intervención en la presentación de la exposición del Arte Sacro en Sevilla, indicando que «los profesionales del gremio del Arte Sacro tendrán siempre en su alcalde el primer defensor de la ciudad de un sector del que somos primera potencia mundial en calidad y producción».

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), expresó su apoyo al sector artesanal con estas palabras: «El arte sacro andaluz es un legado artístico e histórico que tenemos que proteger como propio. Contamos con grandes profesionales y animo a que los encargos se hagan a talleres y especialistas de nuestra tierra. Cuidemos lo que nos hace únicos».

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, durante la presentación de la exposición del Arte Sacro de Sevilla en Bruselas —acto celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento—, subrayó la necesidad de establecer condiciones justas en el comercio internacional.

«Hay que hacer llegar a los responsables la idea de que, para negociar con los países, especialmente asiáticos, deben cumplirse unas reglas y jugar con las mismas cartas», afirmó. Además, añadió: «Si existen aranceles para unas cosas, también debe haberlos para otras, porque no se puede competir en condiciones de desigualdad».

El presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', ha denunciado haber recibido amenazas procedentes de un país asiático. Según relata el propio artesano, recibió un mensaje desde un número desconocido cuya imagen de perfil mostraba un bordado similar a los que se realizan en Pakistán. Un mensaje que califica como «intimidatorio».

Sin embargo, no ha sido el único afectado. Los diseñadores Javier Sánchez de los Reyes y Antonio Castro también han expuesto situaciones similares, en las que el propietario de un taller pakistaní —de nombre Muhammad— habría utilizado imágenes de obras originales suyas para ofrecerlas como propias.

El arte sacro andaluz es un legado artístico e histórico que tenemos que proteger como propio.



Contamos con grandes profesionales y animo a que los encargos se hagan a talleres y especialistas de nuestra tierra.



Cuidemos lo que nos hace únicos. pic.twitter.com/YfpLgLTuJy — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 5, 2025

Los profesionales del @GremioArteSacro tendrán siempre en su alcalde el primer defensor de la ciudad de un sector del que somos primera potencia mundial en calidad y producción



Impulsamos y llevamos al corazón de Europa 🇪🇺 este gremio de siglos con una exposición sin precedentes https://t.co/GzNU7EfjaL pic.twitter.com/0ZAeOjMnOG — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) September 5, 2025

Nuestra Hermandad manifiesta públicamente su apoyo al gremio del arte sacro de Sevilla y Andalucía, depositario de una tradición artesanal ancestral y garantes de la transmisión a las nuevas generaciones de procesos y técnicas aquilatados a través de los siglos.



El trabajo de… pic.twitter.com/Epox5ExAWL — Hermandad de la Macarena (@Hdad_Macarena) September 5, 2025

El Consejo de Hermandades, representado por su presidente Francisco Vélez de Luna, asiste este viernes al acto de presentación de la muestra "El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa" que se celebrará del 22 al 26 de septiembre en el Parlamento Europeo (Bruselas), con la… pic.twitter.com/ssXZcos37S — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) September 5, 2025

Desde la Hermandad de la Estrella apostamos por nuestros artesanos, por su excelencia, tradición y compromiso. Al elegir su trabajo, defendemos el empleo local y el valor de lo nuestro.



Agradecidos siempre por su disposición y por las facilidades dadas a la hora de trabajar con… pic.twitter.com/fQNJrko8G8 — La Estrella (@hdadlaestrella) September 5, 2025

⚫️🟣 La Hermandad de San Bernardo quiere mostrar su apoyo a todos aquellos que trabajan para engrandecer el arte sacro. Su labor y dedicación, a lo largo de la historia, han sido fundamentales para conseguir un patrimonio religioso que tenemos que cuidar y proteger.#ARTESACRO pic.twitter.com/9x6RcFsDS9 — Hermandad de San Bernardo (@hdadsbernardo) September 5, 2025

#ARTESACRO | Desde la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana queremos manifestar públicamente nuestro apoyo al mundo del arte sacro y, de manera especial, a todos los diseñadores, bordadores y artesanos que, con su talento y esfuerzo, hacen posible la grandeza de nuestro… pic.twitter.com/ar1yRxbW6C — Esperanza de Triana (@EspDeTriana) September 5, 2025

📌 La Real Hermandad Servita se une públicamente al apoyo y reconocimiento del gremio del #ArteSacro de Sevilla y Andalucía, fieles custodios de una tradición artesanal que, a lo largo de los siglos, ha ennoblecido el culto a Dios, a su Santísima Madre y a los Santos.



Nuestra… — Real Hermandad Servita (@RealHdadServita) September 6, 2025

Nuestra Hermandad quiere expresar su firme apoyo a nuestro gremio del arte sacro ante la aparición de elementos externos que desvirtúan con sus trabajos el hermoso oficio del artesano cofrade.

Siempre defenderemos la unicidad de nuestra Semana Santa y lo que así la ha conformado pic.twitter.com/8ajDxnHiQA — Hdad. de San Roque (@Hdad_SanRoque) September 6, 2025

🔸El palio de Madre de Dios de la Palma estará en la exposición de Arte Sacro en el Parlamento Europeo en Bruselas del 22-26 de septiembre



🙏 La hermandad del Santísimo Cristo de Burgos apoya al gremio sevillano tras las amenazas recibidas pic.twitter.com/EVpp8OxDj3 — Hdad. Cristo Burgos (@CristoDeBurgos) September 5, 2025

La Hermandad de Araceli se une a las numerosas muestras de apoyo en defensa del gremio del Arte Sacro, patrimonio cultural y religioso de incalculable valor, que constituye parte esencial de la identidad de nuestras Hermandades y Cofradías.@GremioArteSacro



📷 Carlos Franco. pic.twitter.com/0cvtuv9crk — Hermandad de Araceli (@HdadAraceli) September 5, 2025

⚫ La Hermandad desea expresar su apoyo al gremio del arte sacro de nuestra tierra ante la creciente irrupción de piezas procedentes de Asia. Apostar por este mercado de saldos es condenar el futuro de nuestros artesanos y de oficios con siglos de historia. Cuidemos lo nuestro. pic.twitter.com/owo1AtbuoM — Hermandad del Amor (@Hdad_Amor) September 5, 2025

La Hermandad de la Paz muestra su apoyo al gremio del arte sacro, especialmente a los diseñadores, bordadores y artesanos que con su labor engrandecen nuestro patrimonio religioso. pic.twitter.com/qAC4Dn8tso — Hermandad de la Paz (@HermandadPaz) September 5, 2025