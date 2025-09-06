Suscríbete a
arte sacro

Hermandades e instituciones defienden el gremio del Arte Sacro

Las hermandades sevillanas, instituciones públicas y representantes europeos cierran filas en defensa del arte sacro local ante la creciente competencia desleal de talleres asiáticos

Detalle de un manto de la Esperanza de Triana
Detalle de un manto de la Esperanza de Triana hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Las hermandades de Sevilla, tras la polémica suscitada por la supuesta «competencia desleal» de talleres de Pakistán hacia los artesanos locales debido al bajo coste de sus trabajos, han elevado el tono y mostrado su pleno respaldo al gremio artesanal de la ciudad a través de sus medios oficiales.

La primera en hacerlo fue la corporación de la Esperanza de Triana. A partir de ahí, fueron muchas las hermandades que, a lo largo de toda la jornada del viernes y el sábado, mostraron su apoyo al arte sacro sevillano, considerado por todos los organismos como un referente y una potencia a nivel mundial.

También, el Consejo de Cofradías, en nombre de todas las hermandades, mostraron de manera pública el apoyo al gremio de Arte Sacro «y a tantísimos artesanos locales que desde sus talleres nos siguen brindando verdaderas obras de arte. Un patrimonio hecho en Sevilla que ha adquirido un carácter identitario que entre todos debemos seguir preservando y potenciando como lo venimos haciendo desde hace siglos».

No solo las hermandades han hablado sobre la defensa de este oficio tan importante para Sevilla, también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre su intervención en la presentación de la exposición del Arte Sacro en Sevilla, indicando que «los profesionales del gremio del Arte Sacro tendrán siempre en su alcalde el primer defensor de la ciudad de un sector del que somos primera potencia mundial en calidad y producción».

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), expresó su apoyo al sector artesanal con estas palabras: «El arte sacro andaluz es un legado artístico e histórico que tenemos que proteger como propio. Contamos con grandes profesionales y animo a que los encargos se hagan a talleres y especialistas de nuestra tierra. Cuidemos lo que nos hace únicos».

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, durante la presentación de la exposición del Arte Sacro de Sevilla en Bruselas —acto celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento—, subrayó la necesidad de establecer condiciones justas en el comercio internacional.

«Hay que hacer llegar a los responsables la idea de que, para negociar con los países, especialmente asiáticos, deben cumplirse unas reglas y jugar con las mismas cartas», afirmó. Además, añadió: «Si existen aranceles para unas cosas, también debe haberlos para otras, porque no se puede competir en condiciones de desigualdad».

El presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro, Francisco Carrera Iglesias, 'Paquili', ha denunciado haber recibido amenazas procedentes de un país asiático. Según relata el propio artesano, recibió un mensaje desde un número desconocido cuya imagen de perfil mostraba un bordado similar a los que se realizan en Pakistán. Un mensaje que califica como «intimidatorio».

Sin embargo, no ha sido el único afectado. Los diseñadores Javier Sánchez de los Reyes y Antonio Castro también han expuesto situaciones similares, en las que el propietario de un taller pakistaní —de nombre Muhammad— habría utilizado imágenes de obras originales suyas para ofrecerlas como propias.

