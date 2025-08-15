Pasacalles, gigantes y cabezudos y cucañas: la Velá de las Nieves que se celebraba en agosto

Agosto es prácticamente el único mes de barbecho de las hermandades sevillanas. Con la destacada excepción de la Virgen de los Reyes, cuya procesión del 15 de agosto y cultos previos y posteriores articulan buena parte del mes estival por excelencia en la capital ... hispalense, el mundo cofrade descansa y busca por Huelva o Cádiz huir del calor hispalense y desconectar de capirotes, montajes de altares y debates sobre tiempos de paso.

Sin embargo, hubo un tiempo en que la patrona de Sevilla y su archidiócesis no era la dueña en exclusiva del octavo mes del calendario. El 5 de agosto se celebra la festividad de la Virgen de las Nieves, motivo por el cual la hermandad que le rinde culto en la parroquia de Santa María la Blanca celebraba los cultos, fiestas y procesión en su honor durante este mes, si bien solían estar centrados en torno al día 15, como recoge Juan Martínez Alcalde en sus 'Anales histórico-artísticos de las hermandades de gloria de Sevilla'.

Después de tres cuartos de siglo de letargo, la hermandad de las Nieves se reorganizó en plena posguerra. Ocurrió después de que en octubre de 1939, el por entonces rector de Santa María la Blanca, Santos Bustos Sáez, hiciese un llamamiento a los feligreses. Al párroco, Manuel Rubio, le entusiasmó la idea, siendo aprobadas las nuevas reglas por la autoridad eclesiástica en mayo de 1940. En agosto tomó posesión la junta de gobierno en una misa de comunión general a la que asistieron casi todos los 203 hermanos inscritos. Desde aquel momento, la corporación de la puerta de la Carne experimentó un rápido y notable florecimiento gracias al impulso de este grupo de hermanos.

El 15 de agosto, velá y procesión

Dicho arraigo dio como fruto en aquellos años la celebración de una velá a iniciativa de la hermandad en pleno mes de agosto. Las páginas de ABC recogen en 1942 el agradecimiento a la comisión organizadora de la velá el montaje de una amplia caseta para los «chicos» de la prensa, que era «casi tan bonita y alegre como la de la Feria de Abril». El festejo contaba incluso con sus propias calesitas, toda una «Calle del Infierno en miniatura», según este periódico.

La alegría y el jolgorio no suponían detrimento alguno de los cultos, que se celebraban sobre las mismas fechas con un buen número de devotas siguiendo en todo momento el paso de la Virgen en su salida por las hermosas calles de Santa Cruz, volcado, en el que los vecinos -en aquella época aún los había- engalanaban sus balcones y quemaban bengalas. En aquellos años cuarenta, la prensa recogía en la previa de la procesión que «en el barrio de la puerta de la Carne existe un gran entusiasmo, y esta noche es seguro no podrá darse un paso por allí, hasta dejar en su iglesia a esta Virgen Blanca«.

«Si quieres ganar dinero, búscate a tu camarero»

Aquella situación de auge y esplendor no fue efímera, sino que se mantuvo varias décadas. En los cincuenta, la Velá de las Nieves, que comenzaba el 15 de agosto, continuaba siendo un referente del verano estival, e incluía un amplísimo programa. Constaba de pasacalles a cargo de una banda de cornetas y tambores, gigantes y cabezudos, carrera pedestre dando una vuelta a los Jardines de Murillo, carreras de cintas en moto, función de marionetas en la plaza de los Curtidores, concierto de la Banda Municipal, elección de la reina del barrio o conjunto músico-vocálico, según enumera Martínez Alcalde.

La cosa no queda ahí, porque dentro del pintoresco abanico de actividades de aquellos días también había una cucaña, como la que se sigue realizando en Triana, cuyo premio era un pollo, clara muestra de la necesidad y el hambre que aún apremiaba en la ciudad. Atendiendo al programa del año 1957, que reproducen los Anales de las Glorias, hubo dos concursos de título tan divertido y sugerente como 'Prueba atómica de la harina' y 'Si quieres ganar dinero, búscate a tu camarero'.

No se sabe con exactitud en qué año dejó de celebrarse la Velá de las Nieves, si bien la procesión de la Virgen el 15 de agosto se mantuvo hasta 1971 con la excepción de algún año en el que puntualmente se trasladó a octubre, como en 1958. En 1972 se acordó trasladar definitivamente los cultos y la salida de la imagen a su actual emplazamiento otoñal. El cambio produjo «cierta desorientación o desconcierto entre los cofrades», como menciona Martínez Alcalde, pero correspondía a la respuesta de la hermandad al importante éxodo que ya en la época se producía en Sevilla durante el verano en pleno desarrollismo. Desde entonces, hace algo más de medio siglo, el mes de agosto ha quedado únicamente reservado para los cultos de la Virgen de los Reyes.