La hermandad del Museo organiza este sábado 27 de septiembre la jornada cultural 'Expirare in Aeternum'

Fragmento del cartel que conmemora el 450 aniversario de la fundación de la hermandad del Museo

El Salón de Actos de Emasesa albergará este sábado 27 de septiembre la jornada cultural «Expirare in Aeternum» que organiza la hermandad del Museo. Se trata de un encuentro que propone una mirada interdisciplinar sobre la representación de la Expiración de Cristo. En el acto se reunirán escultores, restauradores, médicos y teólogos en un diálogo abierto a los asistentes.

La actividad dará comienzo a las 11:30 horas con la mesa redonda «Contemplar la Expiración: miradas desde el arte y la ciencia», en la que intervendrán el escultor, imaginero y restaurador Fernando J. Aguado Hernández, el restaurador de patrimonio y artista plástico Antonio Díaz Arnido, así como el médico David Moreno Ramírez. Será el hermano José María Rincón Calderón quien presente y modere a los participantes.

Tras el debate, a las 14:00 horas, los participantes podrán asistir a un almuerzo-cóctel en la Casa Hermandad de la Cena.

Ya en horario de tarde tendrá lugar la segunda parte de la jornada. A las 17:00 horas comenzará la conferencia «Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Teología e iconografía en la representación de la Expiración de Cristo», a cargo de Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla, académico de la Real Academia de las Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y profesor en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. La presentación correrá nuevamente a cargo de José María Rincón Calderón.

El encuentro es de acceso libre hasta completar aforo y está concebido como una cita para el diálogo entre arte, patrimonio, ciencia y fe, con el propósito de profundizar en la trascendencia histórica y espiritual del Titular de la Hermandad del Museo.