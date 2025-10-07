Las Hermanas Rama realizarán el nuevo manto bordado de la Virgen de la Presentación del Calvario

La hermandad del Calvario y el taller de las Hermanas Rama, quien ha ejecutado el manto que luce estos días en la misión la Esperanza de Triana, han firmado el contrato para la realización del futuro manto bordado de la Virgen de la ... Presentación, un proyecto diseñado por Antonio Castro del Pozo.

El diseño de esta obra se encuentra expuesto en las dependencias de la casa hermandad del Calvario. La corporación ha abierto una línea de colaboración económica, ya que los fondos para esta obra serán aportados íntegramente por hermanos y devotos de la Virgen de la Presentación.

Firma del contrato del nuevo manto de la Virgen de la Presentación del Calvario hdad.

Proyecto

La pieza se bordará sobre terciopelo de color azul noche, con unas dimensiones de 4,42 metros de ancho en su parte delantera y 2,60 metros de largo. Como remate, se incorporará un encaje de 10 centímetros de ancho en todo el perímetro.

El diseño firmado por Antonio Castro da nueva vida a una joya del bordado sacro sevillano. A partir de los antiguos respiraderos de Juan Manuel Rodríguez Ojeda —que durante años permanecieron integrados en un manto de vistas—, el autor recompone y ordena sus motivos para dar forma a un manto completo. La obra no solo rescata un legado patrimonial de incalculable valor, sino que lo hace manteniendo intacta la personalidad sobria y elegante que distingue a esta hermandad.

El proyecto nace con la intención de dotar a la Virgen de un manto específico para la celebración de los cultos mayores y su traslado al altar, respondiendo a una necesidad simbólica y litúrgica que la hermandad venía valorando desde hace años.