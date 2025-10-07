Suscríbete a
Las Hermanas Rama realizarán el nuevo manto bordado de la Virgen de la Presentación del Calvario

La hermandad y el taller han firmado el contrato de ejecución de esta obra diseñada por Antonio Castro del Pozo

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Proyecto de nuevo manto para la Virgen de la Presentación del Calvario
Proyecto de nuevo manto para la Virgen de la Presentación del Calvario
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad del Calvario y el taller de las Hermanas Rama, quien ha ejecutado el manto que luce estos días en la misión la Esperanza de Triana, han firmado el contrato para la realización del futuro manto bordado de la Virgen de la ... Presentación, un proyecto diseñado por Antonio Castro del Pozo.

