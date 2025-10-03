Halladas en Florida mil monedas de plata de un barco hundido del siglo XVIII que iba de La Habana a Sevilla

Suscríbete a
Se trata del naufragio de once barcos hace 310 años en el que han encontrado este tesoro valorado en más de un millón de dólares

Monedas de plata encontradas en mares de la costa de Florida, en Estados Unidos
Monedas de plata encontradas en mares de la costa de Florida, en Estados Unidos
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Unas labores de salvamento en Estados Unidos han terminado por descubrir un tesoro inusualmente valioso en la costa de Florida, en Estados Unidos, donde se ha conseguido obtener más de mil monedas de plata de más de 300 años de antigüedad y otros botines de ... alto valor de uno de los distintos barcos del siglo XVIII que provenían de La Habana (Cuba) y se dirigía a Sevilla. El puerto hispalense se presentaba por entonces en dicho siglo como el centro neurálgico para la administración y el comercio con las colonias americanas, con esa conexión con el Nuevo Mundo. Pero un huracán acabó con las esperanzas de once de los doce barcos que terminaron hundidos en su intento por atracar en Sevilla.

