Guía de la procesión magna mariana de Huelva

La ciudad de Huelva celebra una procesión magna mariana este 20 de septiembre, acontecimiento enmarcado con el Año Jubilar declarado por la iglesia en el presente 2025. Participarán 24 imágenes de la capital y de la provincia, en la que destaca la Victoria o la Esperanza de Huelva, la Virgen de la Bella de Lepe, la del Valle de la Palma del Condado, la Estrella de Chucena, Montemayor de Moguer, Mayor Dolor de Aracena, la Reina de los Ángeles de Alájar, los Remedios de Villarrasa o la Virgen de la Cinta, entre otras.

Habrá un recorrido oficial desde la Plaza de las Monjas hasta la Casa Colón, con una distancia aproximada de 400 metros. En este itinerario se instalará un punto comunitario para realizar un rezo y se colocarán algo más de 6.000 sillas a lo largo del trayecto. El acto en el citado trayecto dará inicio a las 19 horas y cada hermandad entrará por el recorrido oficial cada cinco minutos.

Aparcamiento

Se estima una afluencia para la procesión de más de 100.000 personas, por lo que el Ayuntamiento de Huelva ha diseñado un plan de movilidad. El más recomendable es el gratuito del estadio Colombino. Estará abierto a lo largo de todo el día. La empresa municipal de autobuses instalará una lanzadera de manera gratuita que estará en funcionamiento entre las 13 y las 1 horas, uniendo al recinto ferial con la glorieta de Villa de Madrid.

Para los autobuses han dispuesto una zona en la zona del muelle del Levante, con una capacidad para 200 vehículos. Existen otras opciones de aparcamientos de pago como son el del mercado del Carmen, el centro comercial Aqualon o el de Zafra junto a la estación de autobuses.

Horarios e itinerarios

Estos son los horarios e itinerarios de todas las hermandades participantes en la magna mariana de Huelva:

1. Virgen de la Paz – Mutilados

Salida templo: 15:45 h

Entrada Recorrido Oficial: 18:45 h

Salida Recorrido Oficial: 19:50 h

Entrada templo: 22:15 h

Itinerario: Templo, Doctor Cantero Cuadrado, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesus de la Pasión, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Parque Alonso Sanchez, M. Rodríguez Zamora, Pasaje Cristo de la Sangre, José María Patiño Avenida Federico Mayo, Cantero Cuadrado y Templo.

2. Virgen de los Dolores – Perdón

Salida templo: 15:30 h

Entrada R.O.: 18:50 h

Salida R.O.: 19:55 h

Entrada templo: 01:30 h

Itinerario: Templo, Plaza del Perdón, Avenida Virgen de los Dolores, Avenida Manuel Siurot, Plaza Ivonne Cazenave, San Andrés, Alonso Barba, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, Plaza Ivonne Cazenave, Avenida Manuel Siurot , Obispo Garcia La Higuera, Santuario de la Cinta, Obispo Garcia La Higuera, Rio de la Plata, Nicaragua, Avenida Virgen de los Dolores, Plaza Cristo del Perdón y Templo.

3. Virgen de los Dolores – Judíos

Salida templo: 16:50 h

Entrada R.O.: 18:55 h

Salida R.O.: 20:00 h

Entrada templo: 23:30 h

Itinerario: Templo, Rampa, Plaza de la Merced , Paseo Independencia, San José, Isabel II, Jose Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Paseo de Independencia, Plaza de la Merced-Lateral de Buenos Aires, Plaza de la Merced-Lateral de Vásquez Limón, Porche Catedralicio y Templo.

4. Virgen de la Salud – Sentencia

Salida templo: 17:45 h

Entrada R.O.: 19:00 h

Salida R.O.: 20:05 h

Entrada templo: 02:00 h

Itinerario: Templo, Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesús de la Pasión, Plaza de la Soledad, Virgen del Refugio, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Cantero Cuadrado, Federico Mayo, Juan de la Plaza, Juan Niño, García Sarmiento, Ismael Serrano, Virgen del Amor, Almonaster la Real, Puebla de Guzmán, Isla Cristina, Cataluña, Arizona, Ecuador, Chile, Jabugo, Rio Guadaira, Rio Salado, Rio Guadiana, Rio Piedras, Rio Chanza, Rio Guadalquivir y Templo.

5. María Auxiliadora – La Palma

Salida templo: 17:55 h

Entrada R.O.: 19:05 h

Salida R.O.: 20:10 h

Entrada templo: 23:55 h

Itinerario: Templo, Pasaje, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo.

6. Virgen del Rosario – Cena

Salida templo: 15:50 h

Entrada R.O.: 19:10 h

Salida R.O.: 20:15 h

Entrada templo: 23:45 h

Itinerario: Templo, Presbítero Pablo Rodríguez, Avenida Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle G, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

7. Virgen de la Amargura – Huelva

Salida templo: 17:15 h

Entrada R.O.: 19:15 h

Salida R.O.: 20:20 h

Entrada templo: 22:45 h

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Jesús Nazareno, Carmen, Tendalera, Jesús del Calvario, Periodista Luca de Tena, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, Méndez Núñez y Templo.

8. Virgen del Refugio – Pasión

Salida templo: 18:05 h

Entrada R.O.: 19:20 h

Salida R.O.: 20:25 h

Entrada templo: 22:15 h

Itinerario: Templo, Porche de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de CajaSol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Madreana, Virgen del Refugio, Plaza de la Soledad, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y Templo.

9. Virgen de los Dolores – Vera+Cruz

Salida templo: 18:05 h

Entrada R.O.: 19:25 h

Salida R.O.: 20:30 h

Entrada templo: 23:15 h

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, Santa María, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Templo.

10. Virgen de la Victoria – Huelva

Salida templo: 16:15 h

Entrada R.O.: 19:30 h

Salida R.O.: 20:35 h

Entrada templo: 00:45 h

Itinerario: Templo, Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Ramón Franco, Escultora Miss Whitney, Echegaray, Avenida de Guatemala, Subida Barrio Reina Victoria, Circunvalación, Calle G, Roque Barcia, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

11. Virgen de la Estrella – Chucena

Salida templo: 17:30 h

Entrada R.O.: 19:35 h

Salida R.O.: 20:40 h

Entrada templo: 00:25 h

Itinerario: Templo, Rampa, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, San José, Isabel II, José Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, José Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo.

12. Virgen del Valle – La Palma

Salida templo: 18:30 h

Entrada R.O.: 19:40 h

Salida R.O.: 20:45 h

Entrada templo: 23:10 h

Itinerario: Templo, Porche, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de CajaSol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Pasaje, Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y Templo.

13. Virgen del Mayor Dolor – Aracena

Salida templo: 17:35 h

Entrada R.O.: 19:45 h

Salida R.O.: 20:50 h

Entrada templo: 22:10 h

Itinerario: Templo, Virgen de la Esperanza, Plaza Niña, Santa María, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, Virgen de la Esperanza y Templo.

14. Virgen de los Remedios – Villarrasa

Salida templo: 18:55 h

Entrada R.O.: 19:50 h

Salida R.O.: 20:55 h

Entrada templo: 22:30 h

Itinerario: Templo, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora y Templo.

15. Virgen de la Peña – La Puebla

Salida templo: 19:25 h

Entrada R.O.: 19:55 h

Salida R.O.: 21:00 h

Entrada templo: 00:45 h

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, José Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y Templo.

16. Virgen del Socorro – Rociana

Salida templo: 18:40 h

Entrada R.O.: 20:00 h

Salida R.O.: 21:05 h

Entrada templo: 23:40 h

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, obernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas (lateral Gallo Negro), Méndez Núñez y Templo.

17. Virgen Reina de los Ángeles – Alájar

Salida templo: 19:10 h

Entrada R.O.: 20:05 h

Salida R.O.: 21:10 h

Entrada templo: 22:50 h

Itinerario: Templo, Licenciado Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y Templo.

18. Virgen de la Esperanza – Huelva

Salida templo: 18:45 h

Entrada R.O.: 20:10 h

Salida R.O.: 21:15 h

Entrada templo: 22:40 h

Itinerario: Templo, Virgen de la Esperanza, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, Virgen de la Esperanza y Templo.

19. Virgen de la Soledad – Ayamonte

Salida templo: 19:00 h

Entrada R.O.: 20:15 h

Salida R.O.: 21:20 h

Entrada templo: 23:15 h

Itinerario: Templo, Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesús de la Pasión, Plaza de la Soledad, Virgen del Refugio, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Pasaje, Plaza Virgen de las Angustias y Templo.

20. Virgen de los Milagros – Palos

Salida templo: 19:10 h

Entrada R.O.: 20:20 h

Salida R.O.: 21:25 h

Entrada templo: 00:15 h

Itinerario: Templo, Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Templo.

21. Virgen de las Angustias – Ayamonte

Salida templo: 19:15 h

Entrada R.O.: 20:25 h

Salida R.O.: 21:30 h

Entrada templo: 23:40 h

Itinerario: Templo, Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Alonso Barba, San Andrés, Callejón del Santo Entierro, Plaza Virgen de las Angustias y Templo.

22. Virgen de la Bella – Lepe

Salida templo: 19:00 h

Entrada R.O.: 20:30 h

Salida R.O.: 21:35 h

Entrada templo: 00:25 h

Itinerario: Templo, Jesús del Calvario, Tendalera, Carmen, Jesús Nazareno, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Periodista Luca de Tena, Jesús del Calvario y Templo.

23. Virgen de Montemayor – Moguer

Salida templo: 17:30 h

Entrada R.O.: 20:35 h

Salida R.O.: 21:40 h

Entrada templo: 01:30 h

Itinerario: Templo, Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Pablo Rada, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto, Monumento Virgen del Rocío, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle B Barrio Obrero, Federico Molina, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo.

24. Virgen de la Cinta – Huelva

Salida templo: 19:35 h

Entrada R.O.: 20:40 h

Salida R.O.: 21:45 h

Entrada templo: 23:50 h

Itinerario: Templo, Porche, Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena, Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Juan Agustín de Mora, Porche y Templo.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla