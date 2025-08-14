La guía de los besamanos del 15 de agosto en Sevilla

El 15 de agosto, Sevilla amanece vestida de solemnidad. Es la fiesta grande de la ciudad, el día de su patrona, la Virgen de los Reyes. Para muchos sevillanos no es solo una fecha señalada en el calendario, sino una cita ineludible con la devoción más antigua de la capital: la misma imagen con la que San Fernando entró en Sevilla en 1248.

Hay quienes acuden cada jornada a los cultos en la Catedral, y quienes acortan sus vacaciones para estar presentes. Durante la víspera, por la tarde, y a lo largo de toda la noche, miles de peregrinos recorren las calles desde sus barrios o localidades cercanas para encontrarse, un año más, con la Virgen de la eterna sonrisa.

Pero el 15 de agosto en Sevilla es también un recorrido por templos y conventos que exponen imágenes de la Virgen dormida, recordando el misterio de la Asunción.

Tras la procesión matinal de la Virgen de los Reyes, muchos aprovechan para hacer parada en estos enclaves. Entre ellos:

San Martín: La Virgen del Buen de la Lanzada está de besamanos extraordinario de 9.30 a 13.30 horas, uno de los enclaves más destacados del 15 de agosto en Sevilla.

Sastres: La Virgen de los Reyes de los Sastres está en besamanos de 10 a 13, hora del inicio de la función solemne en la parroquia de San Ildefonso.

Convento de Santa Rosalía: la Virgen de la Dormición cierra aquí sus cultos el mismo día de la Asunción. El templo abre de 9:30 a 13:30 y de 18:00 a 19:30 horas, con eucaristía a las 11:00 y culto vespertino a las 18:30 horas.

Convento de San Leandro: alberga la Virgen del Amor, atribuida a Juan Martínez Montañés, visitable de 9 a 14 horas.

Iglesia del Santo Ángel: expone a la Virgen del Tránsito, situada ante el retablo de la Inmaculada. Horario de visita: 9:30 a 13:45 y 19:30 a 21:30 horas. Misas a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00 y 21:00 horas.

Convento de las Mínimas de Triana: del 15 al 22 de agosto se expone la Virgen del Tránsito, atribuida a José Montes de Oca. El horario es de 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:15 horas, salvo el día 15 que abrirá a las 10:30 horas.

Convento del Pozo Santo: acoge la Virgen del Tránsito, atribuida a Pedro Roldán y llegada al convento en 1754 por donación de Juan López. La talla, que descansa en una urna rococó, podrá visitarse de 9:30 a 14:00 horas. A las 21 horas, solemne función.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla