El gremio del arte sacro vuelve al Ayuntamiento con medio centenar de obras expuestas en Sevilla Fecit

Las coronas con las que han sido coronadas canónicamente la Virgen del Rocío de la Redención y la de los Dolores de El Viso del Alcor o los respiraderos restaurados de la Reina de Todos los Santos son algunas de las piezas que componen el ... Sevilla Fecit 2025, la quinta edición de la muestra anual del gremio del arte sacro que acoge el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha inaugurado la exposición, que podrá visitarse desde este viernes 14 hasta el jueves 27 de noviembre en la Casa Consistorial.

La muestra, organizada por la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento, reúne cerca de medio centenar de obras de arte sacro contemporáneo creadas por algunos de los más destacados artistas y talleres de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que esta exposición «es un reflejo del firme compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con el arte sacro, una seña de identidad de nuestra ciudad que seguimos defendiendo y promoviendo con orgullo allá donde sea necesario».

De la orfebrería a la talla y el dorado

Las 48 piezas que conforman la exposición muestran la excelencia y diversidad de los oficios tradicionales sevillanos: imaginería, orfebrería, bordado, restauración, talla o dorado, entre otros. Todo el amplio espectro de labores que abarca el arte religioso de la Semana Santa hispalense.

«Sevilla Fecit 25 se presenta como un homenaje a los artesanos y artistas que mantienen viva una herencia centenaria, demostrando que el arte sacro sevillano no es solo una expresión de fe, sino también un motor de creatividad, identidad y economía cultural», señaló el alcalde.

Los respiraderos de la Reina de Todos los Santos ABC

Entre las obras expuestas figuran piezas de gran valor devocional, como las coronas y diadema de la Piedad del Baratillo, la Virgen de la Palma del Buen Fin, la Virgen del Rocío de la Redención o la Virgen de los Dolores del Viso, auténticos referentes del patrimonio artístico y espiritual de la ciudad; así como piezas destacadas de la ciudad, la provincia y toda la comunidad andaluza salida de manos sevillanas.

Los frutos de la exposición en Bruselas

José Luis Sanz ha recordado también el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la promoción internacional del arte sacro, poniendo como ejemplo la exposición 'El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa', celebrada el pasado mes de septiembre en el Parlamento Europeo de Bruselas, donde «miles de personas pudieron descubrir la fuerza incontestable de una industria única en el mundo».

«En Bruselas, además, desarrollamos una agenda institucional para defender y poner en valor este sector, con encuentros diplomáticos como el mantenido con el embajador de Pakistán ante la Unión Europea. Desde el Ayuntamiento seguiremos defendiendo a ultranza nuestro arte sacro allí donde sea necesario», añadió el regidor.

El alcalde quiso agradecer a la Asociación Gremial de Arte Sacro, a su presidente y a todos sus miembros «su esfuerzo constante por mantener vivo un patrimonio que hace grande a Sevilla y que proyecta su nombre al mundo entero».

«En Sevilla, el arte sacro ha alcanzado un nivel de maestría incomparable al de ningún otro lugar del mundo, convirtiéndonos en la primera potencia mundial de esta industria. Y el Ayuntamiento de Sevilla siempre será un aliado, un defensor y un apoyo incondicional de nuestros artesanos y artistas», concluyó Sanz.

La exposición Sevilla Fecit 2025 podrá visitarse en el Ayuntamiento de Sevilla desde el 13 al 28 de noviembre en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas, sábados y los días 6, 7 y 9 de diciembre de 10 a 13.30 horas.