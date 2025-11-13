Suscríbete a
El gremio del arte sacro vuelve al Ayuntamiento con medio centenar de obras expuestas en Sevilla Fecit

El Ayuntamiento ha acogido este jueves la inauguración de la quinta muestra anual de arte sacro menos de dos meses después del desembarco de los artesanos del gremio en el Parlamento Europeo

La quinta gala del arte sacro reconoce la excelencia del sector con el Premio Arfe para Antonio Ibáñez

La exposición se ha inaugurado este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla ABC

Las coronas con las que han sido coronadas canónicamente la Virgen del Rocío de la Redención y la de los Dolores de El Viso del Alcor o los respiraderos restaurados de la Reina de Todos los Santos son algunas de las piezas que componen el ... Sevilla Fecit 2025, la quinta edición de la muestra anual del gremio del arte sacro que acoge el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha inaugurado la exposición, que podrá visitarse desde este viernes 14 hasta el jueves 27 de noviembre en la Casa Consistorial.

