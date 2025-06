Francisco Vélez: «Me emocioné cuando la gente arropó al Cachorro en medio del aguacero subiendo al Coliseo»

Francisco Vélez cumple este mes de junio 25 años de servicio al Consejo de Cofradías, donde ingresó en 1996 de la mano de Antonio Ríos. En la historia de la institución, ninguna otra persona alcanza una hoja de servicios tan dilatada. A un año de ... abandonar la presidencia del Consejo, el Ayuntamiento le ha distinguido con la medalla de la ciudad.

–¿Qué balance hace usted de la estancia del Cachorro en Roma? ¿No le parece que se está imponiendo una resaca como de cierto decepción y amargor?

–Sí, pero esa resaca la estoy percibiendo más entre quienes no han estado que entre quienes hemos tenido la fortuna de estar allí. Evidentemente, una procesión en Roma no tiene nada que ver con una procesión en Sevilla, ni el Ayuntamiento de Roma tiene la misma tolerancia que el de Sevilla. Aquí nos quejamos de 'vallitas' y allí hay 'vallazas' a una distancia brutal. Yo te puedo decir que he disfrutado con el Cachorro en la basílica de San Pedro. Que a lo mejor pudo haber tenido flores y no las tuvo, bueno, pero eso forma parte, digamos, de la política vaticana, y cuando se va al Vaticano se saben estas cosas o se deben de saber. Te puedo decir que yo me he emocionado cuando subiendo al Coliseo de vuelta empezó a llover y la gente, sobrepasando las vallas, arropó al Cachorro en medio del aguacero a los sones de 'Amarguras'. Aquello era de lágrima viva. Y hay cosas que lo valen todo: en Roma se hablaba andaluz por las calles porque había muchos andaluces, además de gente de León, Zaragoza y de toda España.

Creo, sinceramente, que hay cosas para el recuerdo y que aquello ha merecido la pena. Y para la hermandad, por supuesto, el hecho de haber estado en el Vaticano y de haber procesionado por Roma ha sido un sueño que todos sus cofrades, o los de cualquier hermandad, hubiésemos deseado cumplir. Lo que pasa que en esta vida es muy fácil buscar las aristas de cualquier acontecimiento.

–¿Y no le ha dado la impresión de que Sevilla siempre ha ido a rebufo de Málaga en este acontecimiento?

–Sevilla ha hecho las cosas como solemos hacerlas aquí: con personalidad, con criterio, con buen gusto. Y Málaga ha hecho las cosas como… bueno, como las cosas se hacen en Málaga, que no es que sea lo contrario a lo que he dicho de Sevilla, pero se hacen de otra forma. Nosotros desde Sevilla hemos estado con la medida, como nos gusta hacer las cosas con nuestras hermandades y como nos gusta hacer las cosas en materia cofrade. Y Málaga las ha hecho a su manera.

–¿Desde que ingresó en el Consejo ha conocido usted a cuatro papas, cinco alcaldes y tres arzobispos. ¿Con cuál de los tres se ha sentido más a gusto?

–Los tres. La buena voluntad la han tenido los tres y la colaboración y el cariño los he tenido de los tres. Con los tres me encuentro muy satisfecho, cada uno con su carácter y su forma de ser.