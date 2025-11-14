Suscríbete a
+Pasión

entrevista

Francisco Javier Arcos, candidato de las Aguas: «Vamos a trabajar para situar a la hermandad en el lugar que merece por historia y enclave»

El candidato a hermano mayor de las Aguas ha atendido a ABC de Sevilla ante el cabildo de elecciones de la corporación del Lunes Santo

José Francisco Méndez: «Queremos facilitar una visión más completa del Cristo de las Aguas en su paso»

Luis Chamorro: «No contemplamos ninguna modificación en nuestra posición el Lunes Santo»

Francisco Javier Arcos García-Rojo
Francisco Javier Arcos García-Rojo candidatura
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad de las Aguas celebrará cabildo general de elecciones este viernes 14 de noviembre en sus dependencias. Uno de los candidatos es Francisco Javier Arcos García-Rojo. historiador, especialista en Arte y profesor del Highlands School Sevilla. ﻿Ha sido secretario, diputado mayor ... de gobierno y teniente de hermano mayor, y ha participado en diversas comisiones de trabajo de la hermandad, tanto en la elaboración de las reglas como en los proyectos de restauración de imágenes de los titulares. El candidato ha atendido a ABC de Sevilla en las horas previas a los comicios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app