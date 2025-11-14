Francisco Javier Arcos, candidato de las Aguas: «Vamos a trabajar para situar a la hermandad en el lugar que merece por historia y enclave»

La hermandad de las Aguas celebrará cabildo general de elecciones este viernes 14 de noviembre en sus dependencias. Uno de los candidatos es Francisco Javier Arcos García-Rojo. historiador, especialista en Arte y profesor del Highlands School Sevilla. ﻿Ha sido secretario, diputado mayor ... de gobierno y teniente de hermano mayor, y ha participado en diversas comisiones de trabajo de la hermandad, tanto en la elaboración de las reglas como en los proyectos de restauración de imágenes de los titulares. El candidato ha atendido a ABC de Sevilla en las horas previas a los comicios.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Creo que la hermandad necesita, en este momento, un nuevo impulso y una evolución, que debe darlos el trabajo y capacidades de una junta de gobierno como la que conforman los miembros de la candidatura que presento. Y esto no es sólo es una percepción mía, es el sentir de muchos hermanos que así me lo han transmitido y han motivado que de este paso adelante. Si yo pensara que hay una candidatura mejor que la que encabezo, no le quepa la menor duda de que no hubiera tomado esta decisión porque, quien me conoce sabe que nunca, en todos mis años de hermano, me ha movido otro objetivo y otro fin que el de ayudar y aportar todo lo que puedo para situar a la hermandad en el lugar que merece.

-¿Cómo se han desarrollado las últimas semanas del proceso electoral?

-Han sido, lógicamente, semanas muy intensas, de mucho dialogo con los hermanos, compartiendo sus mismas preocupaciones e inquietudes, pero también sus mismas ilusiones. Además, tengo que agradecerles todo el apoyo y el cariño que he sentido, lo que, sin duda, ha reforzado, aun más, mi idea de presentarme a hermano mayor.

-¿Considera que la existencia de tres candidaturas podría generar división una vez finalizado el proceso electoral?

-Soy consciente de que unas elecciones con tres candidaturas pueden generar cierta tensión, pero el ambiente previo a los comicios ha sido de respeto y cordialidad mutua, y creo que los hermanos de las Aguas hemos dado un gran ejemplo. Desde luego, puedo asegurar que, por nuestra parte, y si los hermanos apoyan mayoritariamente nuestro proyecto, no dejaremos de esforzarnos por contar con la colaboración y el trabajo de todos los hermanos; esto, lógicamente, incluye a quienes forman parte de las otras candidaturas. En una hermandad como la nuestra no podemos permitirnos el lujo de prescindir de nadie. La hermandad está por encima de cualquier candidatura.

-¿Qué proyectos considera prioritarios su candidatura?

-En líneas generales, conseguir una hermandad mas activa, abierta y reconocida. Estos objetivos nos llevarán a que desde el trabajo diario se puedan afrontar proyectos ambiciosos e ilusionantes como el de la creación de la Fundación María Santísima de Guadalupe, que con fines asistenciales, sociales y culturales, nos ayudará a potenciar pilares básicos de una hermandad como son el culto, la formación, la caridad y la conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio.

Y con la apertura pretendemos, por un lado, que la hermandad sea más participativa, que se convierta en un lugar donde todos los hermanos se sientan escuchados e implicados y, por otro, consideramos fundamental y muy necesario que esa apertura de la hermandad sea también al exterior, estableciendo lazos mas fuertes con las hermandades del barrio, con las del Lunes Santo, con las de la feligresía y con aquellas con las que mantenemos lazos históricos, con el Consejo de Cofradías y con entidades privadas, organismos públicos y eclesiásticos, así como con Iberoamérica por sus lazos históricos a través de la advocación de Guadalupe, a fin de potenciar el aprecio y reconocimiento de la hermandad más allá del propio de los hermanos y hermanas.

En cuanto al patrimonio, queremos continuar con el proyecto de la orfebrería del paso de palio, que es un proyecto de hermandad aprobado por los hermanos en cabildo general y ya hemos anunciado la creación de una comisión artística formada por expertos en diferentes materias, como diseño, bordados o conservación, para que puedan aportar sus ideas para los distintos proyectos que tenemos planteados, como un plan de renovación de las insignias, la recuperación de las antiguas vestimentas de las imágenes del paso de misterio o la mejora del paso de la Virgen del Rosario. Todo ello, lógicamente, en función de nuestros recursos y de nuevas fuentes de financiación.

-¿Considera que la apertura de las Atarazanas y su conversión en uno de los enclaves turísticos de la ciudad beneficiará a la hermandad?

-No tengo la menor duda de que este proyecto turístico y cultural es una nueva oportunidad que la hermandad no puede desaprovechar. Estamos enclavados en un lugar privilegiado de nuestra ciudad y nuestra intención es que nuestra capilla se integre en este proyecto y en este nuevo eje que formarán las Atarazanas y el Hospital de la Caridad. Sin duda, es una oportunidad para dar a conocer nuestra hermandad a las miles de personas que visitarán estos espacios y, para ello, consideramos que es fundamental la apertura de la capilla en un horario más amplio; nuestra intención es abrir las puertas a colaborar y participar en este proyecto en su más amplio sentido, como mencionaba anteriormente.

-En caso de ser elegido, ¿se mantendrán los puestos de confianza dentro de la hermandad y la cofradía?

-Por supuesto, ante esa pregunta soy totalmente rotundo. Nuestra idea es no tocar todo aquello que funciona, y nuestro compromiso es firme y público con los puestos y las personas de confianza que han demostrado con su entrega y su trabajo durante estos últimos años, su amor y cariño por nuestra hermandad. Sirva de ejemplo el reconocimiento y respeto que merecen nuestros actuales capataces y bandas de música; Gonzalo Carrión, junto con su hijo y todo su equipo, han conformado una magnífica cuadrilla de costaleros, es, como se suele decir, un hombre de la casa, con el que, personalmente, mantengo una magnífica relación, y que siempre ha estado al servicio de la hermandad y, tanto Rosario de Cádiz como la Municipal de Mairena son dos excelentes bandas que demuestran constantemente su gran calidad y con las que mantenemos unos estrechos vínculos.

-¿Cómo valora la situación del Lunes Santo? ¿Cree que la hermandad de las Aguas debería cambiar de posición o mantenerse en la actual?

-Creo que el Lunes Santo no es un día especialmente complejo en relación con otros de la Semana Santa. La hermandad de las Aguas esta conforme con el lugar que ocupa en el día por historia, y cualquier cambio en la nomina del día debe abordarse desde el diálogo y el consenso pensando en el bien común del día y no en intereses particulares. Nuestra hermandad tiene un alto porcentaje de niños y jóvenes en su cuerpo de nazarenos y, para nosotros, el cuidado y el respeto al hermano nazareno es una cuestión fundamental y, por tanto, cualquier decisión que se tomara iría siempre encaminada a mejorar la estación de penitencia, por lo que, en el caso de que se llegara a plantear una modificación en nuestra posición, algo que actualmente no consideramos, siempre sería para adelantarla, no para retrasarla aún más.

-Después de varios Lunes Santo en los que la hermandad se ha visto afectada por inclemencias meteorológicas en sus salidas, y se han podido crear ciertas polémicas en las formas de actuar. ¿Qué aspectos podrían considerar su candidatura que habría que mejorar en la estación de penitencia?

-En ese sentido, y sin entrar en valoraciones, somos conscientes de que ha habido algunas situaciones que han sido muy dolorosas para los hermanos y, por ello, desde nuestra candidatura abogamos por la creación de un estudio de mejora de la estación de penitencia que incluiría una formación planificada y programada del cuerpo de diputados, la realización de un Plan de «agua» previamente consensuado con los distintos organismos competentes, como el Cecop, reuniones con los padres de los distintos cuerpos de monaguillos para velar por su seguridad e integridad y el estudio de los distintos escenarios que se pueden dar a lo largo de nuestro recorrido en un día de incertidumbre meteorológica. Lógicamente, la lluvia puede sobrevenir en un momento determinado, pero eso no nos puede superar y es fundamental el estudio y la planificación al detalle para, llegado el caso, dar una respuesta rápida y ágil que permita preservar y priorizar a los hermanos, las imágenes y el patrimonio de la hermandad.

-Un mensaje para los hermanos.

-Les diría a todos ellos que, desde nuestra candidatura, al menos podemos garantizarleS tres cosas: trabajo, ilusión y esfuerzo. Con estas tres premisas queremos situar a la hermandad en el lugar que se merece, hacer que los hermanos y hermanas sientan que vienen a su casa y conseguir que el orgullo de pertenencia aumente entre todos nosotros, superando, a través de una nueva forma de gobernar, las adversidades recientes y permitiéndonos mirar al futuro con la ilusión que vemos en los ojos de los hermanos y hermanas que se acercan a nosotros y conocen el proyecto. Para conseguir estos objetivos, hemos formado un equipo con personas con gran capacidad de entrega y de trabajo y que están dispuestas a dar lo mejor de si para situar a la hermandad de las Aguas en el lugar que merece en la ciudad, por historia y enclave. Ahora es el momento de los hermanos y que sean ellos los que decidan como quieren que sea nuestro futuro en los próximos años.