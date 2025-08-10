Francisco Arquillo: «No tenemos ninguna llamada de la hermandad de la Macarena en el móvil de aquella madrugada»

Francisco Arquillo y su hijo David, responsables de la intervención que su equipo, conformado por seis profesionales, realizó a la Macarena entre el 16 y el 20 de junio, salieron de la basílica a eso de las tres de la madrugada del sábado 21 de ... junio y regresaron a la misma a la una de la tarde para cambiarle las pestañas después de que estallara la crisis por el cambio de aspecto de la imagen. El profesor expone a ABC cómo fueron aquellas horas de máxima tensión, así como nuevos detalles sobre los trabajos acometidos sobre la Virgen de la Esperanza.

-Tanto el IAPH como Pedro Manzano y otros expertos en la materia señalan la importancia de que una comisión de seguimiento supervise siempre este tipo de trabajos. ¿Por qué usted no es partidario de ello?

-No es cierto, es otro de los muchos bulos mal intencionados que transitan por las redes y algunos medios de comunicación. Me considero uno de los primeros profesionales en este campo que, ante un trabajo de estas características en que el sentimiento religioso es un factor fundamental que considerar, a veces paralelamente a otros aspectos consustanciales como su historicidad o su importancia artística, requiere la constitución de una comisión consultiva o de seguimiento para facilitar la relación con el equipo científico-técnico, favorecer el conocimiento de la evolución del trabajo, que se cumplan los procesos aprobados, y consensuar soluciones, es decir, un fedatario que influye favorablemente en la relación entre ambas partes siendo un eslabón intermedio fundamental.

Cuando regresé a Sevilla como catedrático de Restauración de Obras de Arte de la Universidad de Sevilla inicié una campaña de divulgación para introducir la investigación científico-técnica como conocimientos fundamentales para documentar las obras e intervenirlas con garantías, concienciar a la sociedad de las posibilidades de recuperación del patrimonio histórico-artístico, y valorar la participación de la Iglesia y de las hermandades en el control y salvamento de los bienes culturales a través de comisiones específicas.

-También se ha dicho que no documentó fotográficamente el proceso, algo que usted negó. Las fotografías de esta y sus intervenciones anteriores a la Macarena, ¿están en poder suyo o de la hermandad? En el primer caso, ¿por qué?

-Durante mi formación en este campo me enseñaron, y lo sigo haciendo rigurosamente, que en la intervención de una obra es esencial la documentación fotográfica previa, durante y posterior al tratamiento, así como el conocimiento de su historia material. Del mismo modo, en mi experiencia docente y profesional, he constatado la relevancia de dicha documentación. El reportaje fotográfico que realizo en todos los procesos de restauración, mantenimiento o conservación lo duplico. Una copia queda en mi poder y otra la entrego a la hermandad o a los propietarios de la obra. Algunos ejemplos pueden ser el majestuoso retablo mayor de la Catedral de Sevilla, el Cristo de la Vera Cruz, la Virgen de los Reyes, la Virgen de Guadalupe de Cáceres, la Pastora de Cantillana o la Virgen de Regla de Chipiona.

-¿Se opuso a que la Virgen se expusiese al público tal y como estaba el sábado 21 de junio, o estaba de acuerdo?

-En absoluto, no hubo ningún tipo de oposición. Lo que ocurrió fue que después de que nosotros le quitásemos las pestañas el sábado 21 para reemplazarlas por otras, situación que como sabemos no ocurrió, la hermandad, al parecer, decidió dar por finalizada la relación contractual. Cualquier actuación realizada después de ese momento no fue ejecutada por ningún integrante de nuestro equipo. Sin embargo, siempre estuvimos disponibles para la hermandad en caso de que considerara necesaria nuestra colaboración.

-¿Dónde estuvieron usted y su hijo durante las horas en las que la hermandad asegura haberles llamado seis veces sin respuesta? ¿Qué ocurrió el mismo sábado 21 de junio cuando llegaron a la basílica?

-David Arquillo y yo estuvimos en la basílica hasta las tres de la madrugada, aproximadamente. Ambos hemos chequeado el registro de llamadas del móvil y no aparece ninguna entrante la madrugada del domingo 22 con origen Macarena. El sábado 21 al abrir la basílica de diez a una de la tarde y comprobar los fieles el extraño efecto que producían las pestañas, se nos localizó telefónicamente y sobre la una acudimos a la basílica para resolver el problema estético, inspeccionando la imagen y comprobando que las pestañas se habían desplazado, por lo que inmediata y fácilmente las retiramos para hacer una nuevas más pequeñas, que finalmente no pudieron ser colocadas.

-Durante ese fin de semana se intervino en varias ocasiones a la imagen. ¿En qué momento se les apartó del proceso?

Nuestra responsabilidad y contrato finalizaban al resolver el asunto de las pestañas. Las actividades que la hermandad organizó para la tarde del sábado 21 y la madrugada del domingo 22, es decir, la intervención de dos personas para poner nuevas pestañas y llevar a cabo ciertos trabajos en el rostro de la imagen, han llegado a nuestro conocimiento a través de la prensa.