Francisco Arquillo: «La Macarena presentaba cambios formales y expresivos tras la actuación nocturna de dos personas»

Francisco Arquillo, junto a su hijo David y un equipo compuesto en total por seis personas, fue el responsable de la intervención realizada a la Macarena entre el 16 y el 20 de junio. Después de que los hermanos aprobaran en cabildo extraordinario una nueva ... restauración de la Virgen de la Esperanza para revertir las labores, el profesor achaca ahora los cambios formales y expresivos en el rostro de la imagen a los retoques acometidos en las horas siguientes por profesionales ajenos a su equipo, tal y como cuenta a ABC a la vez que detalla los pormenores de su actuación sobre la Virgen.

-Cuéntenos en qué consistieron las labores que realizó sobre la Virgen de la Esperanza durante los cuatro días que estuvo con la imagen.

-Las primeras operaciones efectuadas consistieron en documentar las imágenes desde los puntos de vista científico y técnico en varios centros de la Universidad de Sevilla, utilizando la técnica no invasiva del TAC (Tomografía axial computarizada) en el CNA, Centro Nacional de Aceleradores de la Cartuja. Además, los científicos del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (Citius) llevaron a cabo los estudios FRX (Fluorescencia de RX) y DRX (Difracción de RX) en las instalaciones del taller de restauración. La posibilidad de haber estudiado la imagen de la Esperanza a través de la prueba diagnóstica del TAC, realizada el domingo 15 de junio a las 22 horas, justo antes de comenzar los trabajos de mantenimiento, permitió conocer la composición estructural, identificar ciertas operaciones de restauración anteriores a 1978 de las que no se tenía información, y confirmar que el estado de conservación de la imagen era bueno.

La limpieza se hizo siguiendo el mismo criterio que en intervenciones anteriores en las que se emplearon disolventes orgánicos y agua destilada, y como técnica la aplicación de diversos instrumentos y puntualmente hisopos de algodón. Las partes de preparación o película pictórica faltantes han sido completadas mediante sulfato de calcio y cola orgánica. La protección superficial de la policromía se ha realizado mediante pulverización de barniz de retoque y barniz mastic al 50%, disuelto al 25% en esencia de trementina rectificada. Para la reintegración cromática se empleó básicamente el gouache o tempera, y la acuarela, y circunstancialmente pigmentos al barniz. El proceso detallado se obvia por ser complicada su simplificación.

-¿La limpieza de la cara de la imagen fue una tarea complicada?

En absoluto, porque contábamos con todos los datos científico-técnicos requeridos para actuar con plenas garantías, y me explico: además de la documentación fotográfica del mantenimiento llevado a cabo en 2012, también conocíamos el producto que se utilizó en ese momento como protección superficial de la encarnadura, siendo una resina natural fácilmente reversible en disolventes inocuos para la policromía. Sin embargo, el resultado de las pruebas de solubilidad de la película de 'suciedad', aunque ya se sabía, fue verificado.

Al comparar la condición del rostro tras el mantenimiento de 2012 con el que se mostraba antes del realizado en 2025, se concluía sin ninguna duda que el notable oscurecimiento del rostro era resultado de 13 años de exposición al culto, resultando en un tono de negritud dos veces mayor que el de los otros dos titulares, tonalidad motivada por su ubicación, los numerosos actos litúrgicos y su función. Al comparar las tres imágenes, se observa que el color del rostro es parecido, a pesar de que se haya eliminado más 'suciedad' de la cara de la Virgen, que no puede ser considerada como pátina, pues en ciertas áreas, el oscurecimiento y opacidad dificultaba ver la encarnadura e incluso la distorsionaba.

-Usted insiste en que el único problema de su intervención fueron las pestañas, mientras que el informe presentado por el IAPH cuenta que se tocaron los párpados, cejas, nariz, pómulos y otras zonas sensibles del rostro de la Virgen.

-Casi todo el problema se ha limitado esencialmente a las pestañas. Dado que su colocación es la última operación que se realiza, se pusieron momentos antes de vestir la imagen, pudiendo suceder que durante la colocación de las vestiduras se movieran al no tener el adhesivo completamente seco, provocando un desplazamiento que cubría parte del globo ocular. Según nos informaron, intentaron comunicarse con nosotros por teléfono durante la madrugada, pero al parecer no pudieron hacerlo. Sobre las cuatro de la tarde del sábado 21 de junio le fueron colocadas nuevas pestañas, y en la madrugada del domingo intervinieron en el rostro de la imagen dos personas que no tenían ningún tipo de relación con el equipo. La Virgen fue expuesta en el presbiterio del altar mayor la mañana del domingo 22.

Después de esa actuación nocturna, creemos observar en la imagen cambios formales y expresivos, así como una veladura general de color gris amarronado para imitar la pátina que produce el paso del tiempo. En consecuencia, la expresión que presentaba la imagen era diferente a la que tenía el 20 de junio cuando la entregamos a la hermandad finalizada la operación de mantenimiento.

En relación con el informe del IAPH expuesto en el cabildo, de momento, nos reservamos la opinión hasta poder leerlo con sosiego. Nosotros pretendíamos hacer una exposición técnica, cumpliendo los parámetros de rigor científico, objetividad, verdad e independencia para hacerlo creíble y no producir alarma. Como ya he dicho, no fue posible al tener que intervenir en el último punto del orden del día.