Francisco Arquillo: «El estado de conservación de la Macarena es óptimo y no necesita una restauración»

Francisco Arquillo, conservador de la Macarena desde 1978, cuando fue elegido por la hermandad para tal labor, ha pasado mucho tiempo cerca de la imagen, a la que agradece el prestigio que le ha otorgado, así como lo «reconfortante» que es el sentimiento macareno. La ... Virgen de la Esperanza sufrió el pasado mes de junio una serie de polémicas intervenciones, tanto la realizada por su equipo como los posteriores retoques, que generaron una gran crisis en la hermandad. Sin embargo, el profesor asegura a ABC que la imagen se encuentra en un estado de conservación óptimo y que no es necesaria una restauración, sino una intervención rápida y sencilla si se pretende revertir la situación actual de la talla.

-Lleva encargándose de la Macarena desde hace casi medio siglo. ¿Cómo ha pesado durante todo este tiempo la responsabilidad de trabajar con una de las imágenes más valiosas, queridas y conocidas que existen?

-No estoy seguro de si habrá reciprocidad, pero en lo que a mí concierne, estaré siempre agradecido a la hermandad, primero por la oportunidad que me dio al confiarme una imagen tan hermosa y apreciada por los sevillanos, y también porque su restauración me dio nombre y prestigio. Hubo un día en el año 1978 en que la hermandad decidió hacer algo para resolver el problema de deterioro que presentaba la imagen de la Esperanza, con evidentes síntomas preocupantes para su integridad física. Contactaron con varias instituciones españolas, entre ellas el Instituto Central de Conservación y Restauración de Madrid, a quien solicitaron un informe del estado de conservación de la imagen. Yo acababa de regresar a Sevilla después de ser un trotamundos por países europeos y americanos implicado en temas de restauración de obras de arte, dependiendo de pa Unesco, OEA y el Gobierno de España.

Considero que regresé al lugar adecuado y en el momento justo para que también la hermandad me pudiese solicitar un informe sobre el estado de conservación de la Esperanza. Como la decisión de elegir el candidato para restaurar la Macarena se dilataba, acordaron hacer una votación secreta para que la Señora decidiese. Según los macarenos, y así consta documentalmente, Ella eligió a Francisco Arquillo por unanimidad. Desde entonces he estado siempre al servicio de la hermandad, resolviendo los problemas de conservación que iban surgiendo en las tres imágenes. Obviamente, tal responsabilidad ha sido un privilegio para mí.

-¿Qué relación tiene con la Virgen de la Esperanza y qué significa para usted?

-La Virgen de la Esperanza y yo hemos tenido siempre una relación muy cercana. Ella sabía que si era necesaria mi presencia, acudiría con presteza en cualquier momento, incluso de madrugada. Cerca de Ella he vivido historias entrañables y hechos inolvidables a lo largo de los años que han dejado huella en mi trayectoria profesional e incluso han influido en la condición humana. En ocasiones reflexionas y te das cuenta de que el sentimiento macareno reconforta el espíritu y te ayuda a superar las adversidades.

-¿Qué siente al escuchar a los hermanos de la Macarena lamentarse por no reconocer a la Virgen de la Esperanza tras su restitución al culto?

-El devoto puede expresar sus sentimientos al estar en desacuerdo con actitudes que considera injustas o con acciones que no entiende, aunque disiento cuando la ausencia de información provoca una manipulación de los comportamientos.

-¿Cuál es el estado de conservación actual de la Macarena? ¿Es necesaria su restauración?

-Después del exigente control que se sigue con la imagen y de la operación de mantenimiento llevada a cabo recientemente, podemos garantizar que su estado de conservación es óptimo, y que no se considera necesario someter la imagen a un proceso de restauración, conclusiones que fueron comunicadas en el cabildo extraordinario celebrado el 29 de julio. Consideramos que, para revertir la situación actual, sería necesaria una intervención relativamente sencilla, que consistiría en retirar lo que le aplicaron a la encarnadura la madrugada del domingo 22 de junio, revisar el repinte de los párpados y las cejas, y proporcionar al rostro un tratamiento conservador para regenerar la policromía.